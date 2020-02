BMW tease le Concept i4, sa très attendue berline électrique

BMW devrait dévoiler une version proche de la production duConcept i4, sa première berline électrique, au salon automobile de Genève qui ouvre ses portes le 3 mars 2020. Une coure vidéo tease ses lignes élancées, sans totalement lever le voile sur son design. On sait déjà que ce sera un monstre d’autonomie (600+ km) et de puissance avec jusqu’à 530 chevaux.

La première berline électrique de BMW est au tournant avec l’i4, un concept dont le constructeur devrait présenter une itération proche de la production lors du salon automobile de Genève qui ouvre ses portes le 3 mars. Une courte vidéo postée sur Twitter nous donne un premier aperçu de ses lignes. On parle bien d’aperçu – pour l’heure BMW ne fait que monter la pression en vu de la présentation de sa voiture.

La vidéo montre donc… une concept i4 invisible, rendu sur lequel tombe un liquide brillant qui en esquisse les formes sans trop en dire. Une chose est certaine : cette berline électrique ressemblera à d’autres BMW, notamment la Série 3. Même si on aurait pu s’attendre un peu plus à des choix risqués, au vu de la place disponible grâce au train électrique.

Il y a donc bien une calandre imposante, un toit élancé très aérodynamique, et un tout petit coffre. Dans un communiqué repris par Autoblog, Adrian van Hooydonk, vice-président de la branche design chez BMW se contente simplement de dire que le design de l’i4 sera « dynamique, propre et élégant. En bref : une BMW parfaite qui a l’avantage de n’émettre aucun gaz à effet de serre ».

On connaît au passage quelques unes de ses caractéristiques techniques. BMW affirme que la berline électrique aura une autonomie de 600 km grâce à une batterie 80 kWh – BMW ajoute « le moteur électrique développé pour la BMW i4 délivre au maximum 390 kW/530 chevaux ». De quoi permettre de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes, et de dépasser 200 km/h sur certaines autoroutes allemandes et sur circuit.

En outre, le constructeur affirme que la voiture sera compatible avec une puissance de charge jusqu’à 150 kW. BMW affirme que la charge atteint alors 80% au bout de 35 minutes, et que 6 minutes de charge lui donne une autonomie de 100 km. Après le lancement de l’i3 en 2013, on aurait pu penser que BMW allait décliner des voitures électriques i4, i5 et d’autres modèles.

Pourtant, il a fallu atteindre 7 ans pour que le constructeur annonce le lancement prochain de trois nouveaux véhicules électriques. Outre le Concept i4, BMW prépare également la mise sur le marché du iX3 d’ici la fin de l’année ainsi que de l’iNEXT courant 2021.

