BMW fait appel à Nvidia pour créer l’usine du futur

BMW exploite depuis plusieurs mois maintenant l'Omniverse de Nvidia pour imaginer l'usine du futur. Cette plateforme, lancée par la marque spécialisée en avril 2021, a été conçue pour la collaboration virtuelle et la création de simulations en temps réel. Le constructeur automobile s'en sert pour développer des jumeaux numériques de ces sites de production.

Comme de nombreux constructeurs automobiles, BMW souhaite accélérer sa transition vers la mobilité électrique. À ce sujet, la marque allemande a déjà dévoilé ses objectifs : ses voitures électriques devront représenter 50% des ventes d'ici 2030. Pour espérer atteindre ce cap, BMW innove dans de nombreux domaines, et notamment la conception de ses futures usines de production.

En effet et depuis plusieurs mois maintenant, BMW exploite la plateforme Omniverse de Nvidia. Cette technologie, qui a été présentée par Nvidia lors de la dernière conférence GTC (GPU Technology Conference), permet notamment de mettre au point des jumeaux numériques d'environnements de production, le tout avec un rendu photoréaliste.

Selon les précisions de Nvidia, la plateforme Omniverse transpose des workflows 3D complexes grâce à la technologie Universal Scene Description mise au point par les studios Pixar. Les possibilités sont quasiment infinies, les utilisateurs pouvant profiter des différents outils de la plateforme pour assembler, éclairer, simuler et générer le rendu de scènes diverses en temps réel et de manière interactive.

De son côté, BMW a donc décidé d'exploiter l'Omniverse de Nvidia pour développer des jumeaux numériques de leurs multiples sites de production, et ce sans oublier aucun détail, que ce soit les techniciens humains ou les robots industriels. Le but ? Se servir de ces environnements 3D pour concevoir, planifier et exploiter de futures usines de manière virtuelle, avant de passer à la construction en physique.

BMW imagine les usines de demain grâce à Nvidia

Prenons l'exemple de la personnalisation des véhicules. Chez BMW, on dénombre plus de 2100 configurations différentes pour les 56 modèles disponibles sur le site officiel. Grâce au Nvidia Omniverse, BMW peut reconfigurer rapidement ses usines pour s'adapter au lancement de nouveaux modèles par exemple.

Pour ce faire, BMW a eu l'intelligence de synchroniser chaque système essentiel à la production à la plateforme de Nvidia. De fait, chaque étape de la personnalisation peut être partagée en temps réel avec chaque équipe de production. Dans un tout autre domaine, le constructeur analyse également les données de suivi de la production afin d'évaluer les performances de ces usines virtuelles.

Ainsi, les ingénieurs de BMW peuvent rapidement identifier où et comment la séquence de production de chaque modèle spécifique peut être améliorée. Par exemple, la marque teste de nouvelles organisations du travail avec des humains numériques. Même idée avec la robotique. Les nouveaux appareils de production sont d'abord essayés dans l'Omniverse, avant d'être introduits sur les sites physiques. De fait, les ingénieurs peuvent s'assurer que les objectifs de précision, de qualité du produit et de coût seront atteints.

Source : Ventura Beat