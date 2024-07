Bluetti casse le prix des stations électriques portables pour le Prime Day !

Profitez du Prime Day pour découvrir les incroyables réductions offertes par Bluetti sur leurs stations électriques portables. Que vous soyez en camping, en randonnée ou simplement en quête de sécurité énergétique à la maison, Bluetti propose des solutions adaptées à tous les besoins avec des bons de réduction exclusifs et des remises jusqu’à -40% !

Une station de charge portable, c'est un peu comme avoir une prise de courant toujours à portée de main. Imaginez être en camping, en randonnée ou même en cas de coupure de courant à la maison : avec une station électrique portable, vous pouvez brancher tous vos appareils, du smartphone à la machine à café, en passant par le sèche-cheveux ou encore le réfrigérateur. Pratique, compacte et souvent équipée de multiples ports, une station de charge portable s'adapte à tous les besoins et assure une tranquillité d'esprit en toutes circonstances. Seul problème : une station électrique portable n’est pas à la portée de toutes les bourses. Certains modèles peuvent même être très coûteux, mais c’était sans compter sur Bluetti et le Prime Day 2024.

Du 16 au 17 juillet, vous pouvez profiter de remises allant jusqu'à 40% sur une large gamme de produits Bluetti disponibles sur Amazon et sur le site de Bluetti, incluant les modèles suivants :

La Bluetti AC200L à 1449€ au lieu de 1999€ (remise de 400€ + bon de réduction de 150€)

La Bluetti AC180 à 749€ au lieu de 1099€ (remise de 350€)

La Bluetti AC70 à 499€ au lieu de 749€ (remise de 250€)

La Bluetti AC300+B300 à 2549€ au lieu de 3599€ (remise de 800€ + bon de réduction de 250€)

Le panneau solaire Bluetti PV350 à 599€ au lieu de 899€ (remise de 300€)

De plus, du 24 juin au 15 juillet, Bluetti offre des bons de réduction sur son site officiel. En dépensant 20 €, 50 €, 70 € ou 90 €, vous recevrez un coupon d'une valeur de 150 €, 200 €, 250 € ou 350 €, respectivement. Ces coupons sont applicables à des commandes uniques de plus de 1 500 € et sont valables jusqu'au 31 juillet. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle pour acquérir une station électrique portable à un prix réduit.

La station électrique portable BLUETTI AC200L est un choix idéal pour le camping et les voyages en camping-car. Dotée d'une sortie AC de 2400W et d'une capacité de 2048Wh, extensible jusqu'à 8192Wh, elle peut alimenter des réfrigérateurs, des climatiseurs et presque tous les appareils de votre motorhome. Cette station propose six méthodes de recharge, incluant une recharge solaire de 1200W, offrant une flexibilité optimale. Grâce à l'application BLUETTI, vous pouvez contrôler intelligemment votre AC200L, facilitant la gestion de l'énergie à distance. Solide et fiable, la BLUETTI AC200L assure une alimentation continue et durable pour toutes vos aventures en plein air.

La BLUETTI AC180 est une station électrique portable très prisée des chauffeurs routiers et des photographes de plein air pour sa fiabilité et sa polyvalence. Avec une puissance de 1800W et une capacité de 1152Wh, elle assure l'alimentation continue de vos appareils essentiels. Elle se recharge rapidement, passant de 0 à 80 % en seulement 45 minutes grâce à une entrée de 1440 W. La BLUETTI AC180 dispose de 11 ports de sortie, dont des prises AC, USB-A, USB-C, une sortie DC 12V et une base de chargement sans fil. Compacte et légère, elle est facile à transporter, mesurant 340x247x317 mm et pesant environ 16 kg.

La station de charge portable Bluetti AC70 est un outil pratique pour ceux qui ont besoin d'une source d'énergie fiable en déplacement. Avec une puissance nominale de 1 000 W et une capacité de levage de 2 000 W, elle peut alimenter divers appareils, même ceux qui consomment beaucoup d'énergie comme les sèche-cheveux et les chauffages. Sa capacité de 768 Wh assure une longue durée de vie de la batterie, et grâce à la recharge turbo de 950 W, elle atteint 80 % de charge en seulement 45 minutes. En utilisant l'entrée solaire rapide de 500 W, vous pouvez la recharger complètement en deux heures, parfait pour les aventures en plein air. Dotée de sept prises, elle permet de connecter plusieurs appareils simultanément. La batterie LiFePO₄ offre plus de 3 000 cycles de charge, garantissant une durabilité exceptionnelle. De plus, vous pouvez surveiller et contrôler le tout à distance grâce à l'application BLUETTI.

La Bluetti AC300, associée à la batterie de secours B300, est une centrale électrique modulaire remarquable avec une puissance de 3000 W et 15 sorties. Elle peut être étendue jusqu'à quatre batteries B300 de 3072 Wh chacune, atteignant une capacité maximale de 12288 Wh. La recharge de cette unité peut atteindre 5400 W grâce à des entrées combinées AC et solaires, permettant une recharge rapide. Utilisant des batteries LiFePO4, l'AC300 offre une durabilité exceptionnelle avec une durée de vie de plus de 3500 cycles, assurant au moins 10 ans d'utilisation avec une décharge quotidienne. Idéale pour les utilisations intensives et les besoins énergétiques élevés.

Les panneaux solaires, tels que le BLUETTI PV350, sont essentiels pour optimiser l'utilisation des stations électriques portables. Ce panneau pliable de 350 W, avec une efficacité de 23,4 %, offre une solution fiable pour prolonger l'autonomie des appareils en l'absence de réseau électrique. Conçu pour des environnements variés, il est résistant et étanche, permettant une utilisation en plein air, même dans des conditions difficiles. Utiliser le PV350 avec une station électrique portable, c'est garantir une source d'énergie renouvelable et continue, idéale pour les aventures en pleine nature ou les situations d'urgence où l'accès à l'électricité est limité.

Finalement, en vous rendant chez Bluetti, vous achetez votre matériel chez un leader innovant dans le domaine des solutions d'énergie portable et renouvelable. Leur gamme de produits, incluant des stations électriques comme l'AC200MAX et l'AC300, ainsi que des panneaux solaires pliables comme le PV350, offre des solutions robustes et efficaces pour répondre à tous vos besoins énergétiques, que ce soit pour des aventures en plein air ou des situations d'urgence. Avec le Prime Day à l'horizon, c'est le moment idéal pour explorer les offres exceptionnelles de Bluetti et investir dans une énergie propre et fiable. Découvrez dès maintenant pourquoi tant de consommateurs font confiance à Bluetti pour leurs besoins énergétiques.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bluetti.