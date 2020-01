Bluetooth LE Audio officiel : la qualité hi-fi et le partage audio sans fil vont enfin se démocratiser !

Le Bluetooth SIG vient d’officialiser le standard LE Audio : cette nouvelle norme doit permettre d’améliorer la qualité audio des casques est écouteurs entrée de gamme ou à très basse consommation, tout en leur apportant des fonctionnalités plus avancées comme le partage audio entre plusieurs appareils sans fil.

Le Bluetooth SIG vient de dévoiler sa nouvelle norme LE Audio. Les deux lettres LE signifient low energy et donc que cette technologie est destinée à des appareils disposant de peu d’autonomie comme les écouteurs True Wireless, ainsi que des casques disposant de peu d’autonomie. Jusqu’à présent, ces derniers devaient souvent se rabattre sur le standard LE moins performant, et éventuellement y ajouter une modification propriétaire pour lui donner les fonctionnalités désirées.

Le problème – tout particulièrement pour l’écoute hi-fi – c’est que le standard LE ne permettait pas suffisamment de bande passante pour délivrer une qualité suffisante. Et restait par défaut très limité en termes de fonctionnalités. C’est c’est deux points que le standard Bluetooth LE Audio compte changer. Le premier bénéfice du Bluetooth LE Audio, c’est son codec de compression Low Complexity Communications Codec (LC3), qui permet de délivrer un haute qualité audio même lorsque la bande passante est limitée.

Faire mieux avec peu de bande passante

Un chercheur de Fraunhofer IIS explique : « des tests d’écoute extensifs ont montré que le LC3 apporte des améliorations de la qualité audio par rapport au codec SBC inclus avec Classic Audio, même lorsque la bande passante descend à 50% ». De quoi, selon le chercheur, permettre aux concepteurs de produits d’améliorer l’autonomie, ou de réduire le facteur de forme en intégrant des batteries plus petites.

Mais ce n’est pas tout : le LE Audio est Multi-Stream. Cela signifie qu’il devient nativement possible de transmettre le signal audio d’une source vers de multiples récepteurs indépendants avec tout ce que cela implique en termes de contrôles. Le partage audio n’est ainsi que l’une des applications imaginées par ses concepteurs. Le multi-stream doit surtout améliorer, par exemple, la connexion à l’assistant vocal qui bénéficiera ainsi d’un canal de communication dédié, et faciliter la sélection entre de multiples sources audio.

Partage audio pour tous

Le partage audio devient natif, ce qui signifie que tout smartphone compatible avec LE Audio pourra steamer un ou plusieurs streams audio à une quantité illimitée d’appareils. Ses concepteurs imaginent des applications du système dans des lieux publics « avec le partage audio basé sur la localisation, des lieux publics comme les aéroports, bars, gym, cinémas et centres de conférences peuvent désormais partager des flux audio Bluetooth qui augmentent l’expérience utilisateur », peut-on lire sur le site de Bluetooth SIG.

Et un responsable de Bose d’imaginer des cas concrets : « par exemple, les gens pourront sélectionner l’audio diffusé par des TV silencieuses dans des lieux publics, des lieux comme les cinémas et les amphithéâtres pourront partager l’audio pour assister les visiteurs malentendants et fournir de l’audio dans différentes langues ». Car le standard doit aussi améliorer l’expérience de ceux qui portent des prothèses auditives.

Les télévisions, smartphones et tablettes pourront utiliser ce standard pour faciliter la connexion aux prothèses et donc devenir plus accessibles aux personnes malentendantes sans achat de matériel supplémentaire. Les spécifications précises du standard Bluetooth LE seront dévoilées dans la première moitié de l’année 2020.

Source : Bluetooth SIG