Renault veut des voitures électriques rétro, WhatsApp ajoute une fonctionnalité clé, le récap

Renault a décidé de tout miser sur la nostalgie pour accroitre l’adoption de ses voitures électriques, WhatsApp va devenir encore plus utile grâce à une nouvelle fonctionnalité, un Nest Mini boosté à l’IA impressionne, c’est le récap.

Dans une interview, le designer en chef de la marque au losange dévoile que Renault va tout miser sur la nostalgie pour sa gamme de véhicules électriques. De son côté, Meta vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à WhatsApp qui permet d’envoyer des photos de meilleure qualité. Enfin, une ancienne Google Nest Mini modifiée tire parti d’une nouvelle IA pour devenir encore plus intelligente. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 18 août 2023.

Renault mise sur la nostalgie pour ses voitures électriques

Renault mise sur la nostalgie avec sa gamme électrique en rééditant les modèles mythiques de la Renault 5 et de la 4L pour se différencier de la concurrence qui propose des designs similaires et glaciaux. Laurens Van Den Acker, le chef du design de Renault, explique que cette stratégie de néo-rétro, encouragée par le PDG Luca de Meo, vise à susciter des émotions positives en évoquant de bons moments du passé et à offrir des alternatives électriques aux modèles thermiques comme la Clio et la Capture. Cette approche s'inscrit dans la vision de donner une nouvelle jeunesse à des icônes légendaires tout en proposant des véhicules électriques modernes et complets.

Lire – Renault fait le pari du rétro pour garantir le succès de ses voitures électriques

WhatsApp vous permet d’envoyer des photos en meilleure qualité

WhatsApp propose désormais une mise à jour permettant le partage de photos en haute qualité sans compression, une fonctionnalité longtemps attendue. Cette nouvelle option, annoncée par Mark Zuckerberg, est simple à utiliser : il suffit de sélectionner l'icône HD après avoir choisi une photo, et de cocher “Qualité HD” dans le popup. Les images envoyées ainsi sont signalées d'un logo “HD” en bas à gauche dans la conversation et bénéficient du chiffrement de bout en bout de WhatsApp.

Lire – WhatsApp : l’option pour partager ses photos en HD est disponible, voici comment l’utiliser

Une enceinte Nest Mini de Google devient plus intelligente grâce à l’IA

L'inventeur Justin Alvey a « jailbreaké » un Nest Mini de Google pour y ajouter l'intelligence artificielle (IA). Il a remplacé le PCB du Nest Mini par son propre circuit intégré, Onju Voice, permettant d'utiliser une puce WiFi bon marché mais puissante pour renforcer les capacités de l'enceinte intelligente. Alvey montre dans une vidéo comment l'IA peut accomplir des tâches complexes, suggérant un avenir où des dispositifs bon marché comme le Nest Mini pourraient être utilisés pour communiquer avec une IA avancée.

Lire – Cette enceinte Nest Mini boostée à l’IA va débloquer le plein potentiel de votre maison connectée