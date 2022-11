Black Friday : non, Air France ne vous offre pas des billets d’avion, c’est une arnaque

Attention, une campagne de phishing se fait actuellement passer pour Air France pour récupérer vos données personnelles. À l’approche du Black Friday, les malfaiteurs se font passer pour la compagnie aérienne et prétendent offrir de nombreux cadeaux à leurs victimes via WhatsApp. Cette dernière a réagi en mettant en garde les internautes.

Nous savons désormais que les arnaques en ligne explosent littéralement à la période du Black Friday. Le calcul est plutôt simple : constamment à l’affût des bonnes affaires, les internautes tombent plus facilement dans le panneau des pirates qui leur offre monts et merveilles. Cette année ne fera visiblement pas exception, comme le prouve cette nouvelle arnaque qui se fait cette fois passer pour Air France.

Via WhatsApp, une campagne de phishing se diffuse en effet actuellement à grande échelle. Les pirates se font passer pour la compagnie aérienne et promettent de nombreux cadeaux à l’approche du Black Friday, comme deux billets aller-retour pour un pays européen. Pour ce faire, les utilisateurs doivent répondre à un questionnaire, comportant de fausses questions, telles que « Connaissez-vous Air France ? ».

Une campagne de phishing se fait passer pour Air France et offre de faux cadeaux

Bien entendu, ce questionnaire n’est qu’une façade pour faire baisser la garde des victimes. Après avoir répondu à toutes les questions, celles-ci doivent alors sélectionner une boîte cadeau dans l’espoir de gagner les billets d’avion. Vous l’aurez deviné, celles-ci gagnent à tous les coups et, pour les récupérer, doivent partager le jeu-concours à au moins 20 amis et rentrer leur adresse personnelle sur un deuxième faux site.

Air France a rapidement réagi en publiant un communiqué sur Twitter, appelant à la « vigilance » les internautes. De notre côté, on vous appelle que les tentatives de phishing se font de plus en plus élaborées et difficiles à détecter. Il est donc impératif de vérifier par deux fois chaque site qui vous demande d’entrer vos données personnelles, notamment dans le cadre d’un jeu-concours et, d’autant plus, dans une période propice aux risques comme celle-ci.