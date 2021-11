Black Friday Asus : le prix des VivoBook OLED 14″ et 15″ chute vertigineusement sur Cdiscount

Si vous envisagez de vous équipez d'un PC ultra portable pas cher, ce bon plan Black Friday du coté de Cdiscount tombe à pic. Le site de ventes en ligne propose le PC portable Asus VivoBook 14 et 15 OLED à prix cassés. Une offre à ne rater sous aucun prétexte valable dans la limite des stocks disponibles.

Les bons plans Black Friday sont là ! Parmi les nombreuses offres qui valent le coup, il y a par exemple dans le cadre du Black Friday Cdiscount un bon plan pour s'équiper du PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED pour 729,99 € au lieu de 999 €, soit une réduction de 260 €. Cette nouvelle génération vient compléter les modèles de la gamme Zenbook 2020. Aussi, si la variante 14 pouces ne vous convient pas, sachez que le VivoBook 15 Pro OLED est également en promo à 899,99 € au lieu de 1299,99 €.

Asus VivoBook 14 Pro OLED, un PC ultra portable très performant à prix raisonnable

Passons à présent à la fiche technique de cet ordinateur portable Asus VivoBook. On retrouve un écran OLED 14 pouces de définition 2.8K (2880 x 1800 pixels) intégrant la technologie NanoEdge. Il offre une luminosité maximale de 600 nits, et présente en outre un rapport écran/appareil de 84 %, tout en affichant une colorimétrie 100 % DCI-P3 pour des couleurs plus vraies que nature. La partie hardware se compose d'un processeur quadcore Intel Core i5-11300H de 11ème génération cadencé à 3,1 GHz (boost 4,4 GHz), couplé à un GPU intégré Intel Iris Xe Graphics, ainsi que 8 Go de mémoire RAM. La partie stockage est confié à un SSD NVMe d'une capacité de 512 Go.

Comme son nom le laisse sous entendre, cet Asus VivoBook Pro se destine aux professionnels à la recherche d'un PC portable compact mais performant. Enfin, la partie connectique est plutôt bien fournie avec notamment un port USB 3.2 Gen 1 type 1, deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 type C, un port HDMI, une prise jack 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. Enfin, le tout tourne sous Windows 10 Home et sera en mesure de recevoir la mise à jour Windows 11.