Windows 11 : cette fonction de sécurité importante va être déployée sur plus de PC, même les plus vieux

Microsoft annonce des changements pour cette fonctionnalité de sécurité de Windows 11. Elle devient accessible à plus d'ordinateurs grâce à des exigences matérielles revues à la baisse.

Nos ordinateurs sous Windows sont protégés des cyberattaques de plusieurs manières. Il y a le classique antivirus que tout le monde possède par défaut, Windows Defender, mais également des systèmes invisibles à l’œil nu. Parmi eux, le chiffrement du disque dur par BitLocker est l'un de ceux qui agit en coulisse. Pour rappel, cette fonctionnalité empêche en théorie une personne mal intentionnée d'accéder aux données présentes sur les disques lorsque la machine est volée ou perdue.

Certes, BitLocker n'est pas infaillible et peut même avoir un impact négatif sur les performances de votre PC, mais cela reste une composante importante de sa sécurité. D'ailleurs, Microsoft a décidé de rendre le chiffrement automatique pour toute nouvelle installation de Windows 11. Et afin de s'assurer que le plus grand nombre en profite, la firme de Redmond annonce que la mise à jour 24H2 de Windows 11 revoit à la baisse les exigences matérielles pour profiter de l'option de sécurité.

Même les PC plus anciens auront droit à cette fonction de sécurité Windows

Toutes les machines ne peuvent pas prétendre à BitLocker. Plus qu'un processeur affichant une certaine puissance ou la présence de X Go de mémoire RAM, il s'agit surtout de prendre en charge plusieurs fonctions spécifiques. On peut citer par exemple l'interface Hardware Security Test Interface (HSTI) ou le Modern Standby. Ce dernier permet à un PC de s’allumer et s'éteindre quasi instantanément. Plus besoin d'en bénéficier désormais.

Dans la même idée, les fabricants n'auront plus à configurer le registre Windows d'une certaine manière pour que le chiffrement soit possible. Deux conditions restent cependant à l'ordre du jour : disposer d'un module TPM (Trusted Platform Module) et du démarrage sécurisé UEFI. C'est le cas pour de nombreux PC, même plus anciens. BitLocker va donc pouvoir faire son travail sur des appareils qui n'y avait pas droit jusque là. Notez que le chiffrement automatique des disques durs ne se fait que si vous vous connectez à un compte Microsoft.

Source : Windows Lastest