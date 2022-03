Bitcoin, Ether : l’Ukraine vient de légaliser toutes les cryptomonnaies, c’est officiel

L'Ukraine vient de légaliser toutes les cryptomonnaies, dont le Bitcoin, l'Ether ou encore l'USDT. La législation, adoptée par le gouvernement juste avant l'attaque de la Russie, vient d'être signée par le président de la nation, Volodymyr Zelensky. Elle devrait permettre de stimuler l'essor des entreprises crypto en Ukraine.

Quelques jours avant l'invasion russe, le gouvernement ukrainien a adopté une loi destinée à offrir un statut légal aux cryptomonnaies, comme le Bitcoin ou l'Ether. La législation a été adoptée par une large majorité de représentants.

Le texte de loi permet essentiellement de clarifier le statut des actifs numériques en Ukraine. D'après le gouvernement, la loi va faciliter l'émergence d'entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies sur le sol ukrainien. Avec ce cadre légal clair et limpide, le pays veut tirer profit de l'essor du marché des actifs numériques.

L'Ukraine s'ouvre aux cryptomonnaies

La législation vient d'être signée par Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, ce mercredi 16 mars 2022. “La signature de cette loi par le président est une autre étape importante pour sortir le secteur de la cryptomonnaie de l'ombre et lancer un marché légal des actifs virtuels en Ukraine”, déclare le ministère ukrainien de la Transformation numérique dans un communiqué de presse.

Ce cadre réglementaire oblige les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les entreprises qui utilisent les actifs numériques à s'enregistrer auprès du gouvernement pour opérer légalement. Surtout, la loi contraint les banques à accepter d'ouvrir un compte pour les entreprises du secteur des crypto-actifs. Les firmes spécialisées dans le secteur sont régulièrement confrontées aux refus et à la frilosité des institutions bancaires.

“L'idée est de devenir l'une des principales juridictions au monde pour les entreprises de cryptomonnaies. Nous croyons que c'est la nouvelle économie, c'est l'avenir, et nous pensons que c'est quelque chose qui va stimuler notre économie”, assure Alex Bornyakov, vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique.

Enfin, la loi détermine également de façon claire les organismes destinés à réguler le marché des cryptomonnaies et prévoit “la mise en œuvre de mesures de contrôle financier”. Ce statut légal vise autant à stimuler l'évolution du secteur qu'à encadrer ses acteurs pour éviter d'éventuelles dérives.

Lire aussi : les échanges en cryptomonnaies augmentent de 200% en Ukraine après l’invasion russe

L'initiative vise à répondre à l'appétit croissant de la population pour les devises numériques. D'après plusieurs études de Chainalysis, l'Ukraine est le 4e pays où les cryptomonnaies sont les plus répandues. Le pays d'Europe de l'Est se place derrière le Pakistan, l'Inde et le Vietnam.