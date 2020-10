Bitcoin : Bruno Le Maire accuse les cryptomonnaies de financer le terrorisme

Bruno Le Maire, l'actuel Ministre de l’économie, accuse le Bitcoin et les cryptomonnaies de participer au financement du terrorisme islamiste. En réaction à l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'Histoire décapité par un terroriste, le dirigeant s'est engagé à prendre des mesures pour réguler le monde des cryptodevises. Pourtant, la législation encadre déjà l'achat de devises numériques.

Lors d'une interview sur le plateau de l’émission Dimanche en Politique sur France 3, Bruno Le Maire s'est engagé à lutter contre le financement du terorrisme islamiste via les cryptomonnaies. “Il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire” avance Bruno Le Maire.

“Nous devons renforcer nos dispositifs de surveillance face au financement du terrorisme. Par exemple, les cryptomonnaies doivent être plus encadrée” abonde Bruno Le Maire sur Twitter, entraînant la colère des défenseurs de cryptomonnaies. Malgré les critiques, le Ministre de l’économie promet de glisser des suggestions de législation au ministre de l'Intérieur, à Matignon et à l'Elysée.

Sur le même sujet : Donald Trump menace de réguler les cryptomonnaies

Bruno Le Maire estime que les bars tabac vendent du Bitcoin anonymement

“Les cryptomonnaies sont des monnaies qui n’ont pas d’existence physique. Vous pouvez aller demander 150€ dans un bar tabac, puis 150€ dans un autre bar tabac, au bout du compte récolter une somme importante, 1500€, qu’une association islamiste, ou un combattant situé à l’étranger pourra retirer en liquide, à l’étranger, sans aucune trace” explique le Ministre de l’économie.

Pourtant, il n'est pas possible d'acheter des crytomonnaies dans un bar tabac en France en restant anonyme. Keplerk et Digycode, les deux entreprises qui vendent des coupons pour du Bitcoin, ou une autre monnaie numérique, vérifient systématiquement l'identité des acheteurs. Seule la provenance des billets utilisés pour acheter le coupon ne peut être vérifiée par les firmes.

De même, on notera que l'achat et la vente de cryptomonnaies est déjà soumise à de nombreuses législations. De nos jours, il est devenu très difficile d'acheter du Bitcoin ou du Litecoin par exemple sans fournir un document d'identité. Coinbase, le leader du secteur des plateformes d'échanges, réclame ainsi une carte d'identité, comme la plupart de ses concurrents.

Comme les banques, les plateformes surveillent aussi de près la provenance des fonds. Il n'est pas rare qu'une plateforme collabore avec les autorités pour arrêter des criminels accusés de blanchir de l'argent. Binance, une plateforme basée à Singapour, utilise ainsi une intelligence artificielle pour analyser toutes les transactions des utilisateurs et repérer les tentatives de blanchiment et de fraude. Bref, le secteur des cryptomonnaies est loin d'être aussi dérégulé que le suggère le Ministre de l’économie.

Source : Dimanche en Politique