Bing commence déjà à remplacer les pages de résultats web par des réponses générées par IA

Après Google, Bing est en train de tester une nouvelle fonction de recherche, faisant la part belle aux réponses générées par IA plutôt qu'aux liens renvoyant vers des sites web.

Microsoft teste un nouveau mode de recherche sur Bing. Baptisé AI Search, il remplace les pages de résultats vers des sites web par une interface de type Copilot, affichant des réponses générées par IA plutôt que les traditionnels liens bleus renvoyant vers d'autres domaines. Selon Windows Latest, il s'agit d'une tentative de rendre le moteur de recherche plus attractif, alors que ses parts de marché sont menacées par les chatbots alimentés par l'IA.

Actuellement, Bing dispose d'un bouton Copilot, qui permet d'accéder à l'assistant IA. Ce projet est tout autre, puisqu'il s'agit ici d'intégrer l'IA nativement au sein du moteur de recherche. Bing AI Search génère des résumés à partir des informations trouvées sur le web. L'utilisateur n'aura donc pas besoin de cliquer sur un lien et entrer sur un site tiers pour obtenir ce qu'il recherchait. La longue liste de liens bleus n'existe plus, mais une section Sources reléguée au second plan fait office d'alternatives. Des liens vers d'autres pages peuvent aussi être insérés au sein du texte généré par l'IA.

Bing et Google s'adaptent aux modèles d'IA

L'utilisateur peut poser des questions de suivi pour approfondir une recherche, afficher des images et vidéos en lien avec sa requête, ou encore revenir à l'expérience de recherche traditionnelle. AI Search ne serait pas le nouveau mode de recherche par défaut de Bing dans un premier temps, mais il pourrait le devenir dans le futur si les utilisateurs plébiscitent cette fonction. Il nécessite de toutes manières encore de nombreuses améliorations. “L'expérience est remplie de bugs, lente et produit souvent des résultats inexacts”, rapporte Windows Latest.

Il n'est pas étonnant de voir Microsoft lancer ce type d'initiative. Google Search travaille sur un système de chatbot IA similaire. Chez les deux géants de la tech, on craint clairement la disparition des moteurs de recherche traditionnels si ceux-ci ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies disponibles et aux besoins et usages des utilisateurs. Une récente étude démontre d'ailleurs que ChatGPT est progressivement en train de remplacer Google.

Source : Windows Latest