La recherche Google va bientôt devenir un chatbot IA à la Gemini

Gemini investit aussi Google Search. Le moteur de recherche va embarquer un mode IA, qui propose une expérience de type agent conversationnel. Les résultats vers les sites web seront relégués au second plan.

La recherche web telle qu'on la connait depuis des décennies est en passe d'être remplacée par les agents conversationnels boostés à l'intelligence artificielle, et Google est en train de s'y adapter. Google Search va prochainement intégrer un mode IA propulsé par une version personnalisée de Gemini 2.0. Il est actuellement en test auprès des employés de la firme américaine.

Le média 9To5Google a pu consulter un mail envoyé en interne au sein de Google, qui invite ses salariés à tester cette nouvelle fonctionnalité de Google Search. Dans ce message, il est expliqué que le mode IA consiste en “une recherche intelligente qui effectue des recherches pour vous – en organisant les informations de manière à ce qu'elles soient faciles à digérer, avec des liens pour explorer le contenu sur le web”.

L'IA s'empare de Google Search

Dans son explication, Google donne plusieurs exemples de contextes dans lesquels le mode IA de Google Search est pertinent :

Combien de paquets de spaghettis dois-je acheter pour nourrir 6 adultes et 10 enfants, et en avoir assez pour se resservir ?

Comparez les vestes en laine, en duvet et en synthétique en termes d'isolation, de résistance à l'eau et de durabilité.

De quoi ai-je besoin pour commencer l’aquascaping ? Question de suivi : Quels sont les magasins à proximité où acheter des fournitures ?



Cette fonctionnalité doit permettre de combler certains manques de la recherche web traditionnelle, en répondant clairement à des requêtes complexes ou qui nécessitent une réflexion allant au-delà d'une énumération de faits. Elle est utile pour obtenir des conseils en tout genre, faire des comparatifs, ou échanger plus naturellement avec la possibilité de poser des questions de suivi, comme avec un agent conversationnel IA.

L'interface aperçue dans la capture d'écran ci-dessus n'est pas définitive. Pour l'instant, elle est très semblable à celle de Gemini. Les liens vers des sites web sont affichés sous forme de carte à droite de l'écran. Seulement trois pages sont directement accessibles et un bouton permet d'obtenir plus de résultats. Le mode AI de Google Search est disponible sur appareil de bureau et mobile. Il pourrait être déployé auprès des utilisateurs courant 2025.

Source : 9To5Google