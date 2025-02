ChatGPT est en train de remplacer Google : vers la disparition des moteurs de recherche ?

Les chatbots boostés à l'IA ont bouleversé nos usages. Les moteurs de recherche ne sont plus aussi indispensables qu'avant. Les utilisateurs sont séduits par la simplicité, l'efficacité et l'expérience personnalisée octroyées par ChatGPT et ses concurrents.

Ces dernières années ont été marquées par l'émergence des grands modèles de langages, de l'IA générative et de la nouvelle génération de chatbots intelligents. Si bien que le fameux “Cherche sur Google” est peu à peu en train d'être remplacé par “Demande à ChatGPT”. À quel point nos habitudes ont déjà changé ? Une enquête menée en décembre 2024 par Future, groupe de médias britannique, qui détient notamment la publication TechRadar, nous apporte de premiers éléments de réponse.

Aux États-Unis, la transition est déjà bien amorcée. Plus d'un quart des sondés affirme avoir déjà utilisé des outils d'IA tels que ChatGPT au lieu d'une requête traditionnelle sur un moteur de recherche comme Google. Ils sont 27 % dans ce cas si l'on se fie à un échantillon représentatif de l'ensemble de population, et 29 % si l'on se concentre sur la tranche des zillenials, qui représente les personnes nées dans la deuxième moitié des années 90.

ChatGPT et Gemini en passe de devenir plus populaires que Google et Bing ?

Si les chatbots sont déjà bien démocratisés outre-Atlantique, leur usage n'est pas encore un réflexe au Royaume-Uni. Ils sont 11 % à être déjà passé par ce type de service au lieu d'un moteur de recherche pour obtenir une information. C'est plus de deux fois moins qu'aux États-Unis. L'écart entre génération est par contre bien plus conséquent chez les Britanniques, puisque 16 % des zillenials interrogés sont concernés, soit cinq points de plus que pour la population générale. Il semble donc que l'évolution des usages soit amorcée par les plus jeunes, avant de se répandre ensuite aux générations plus anciennes.

Il a aussi été demandé aux participants à l’enquête d'expliquer pourquoi ils préfèrent passer par les chatbots que par les moteurs de recherche. Le gain de temps et l’efficacité sont les principaux arguments avancés par les utilisateurs, qui estiment que les outils d’IA permettent d’obtenir des résultats pertinents plus rapidement, surtout dans le cas de requêtes spécifiques.

La facilité d’utilisation est aussi citée par les utilisateurs de ChatGPT et consorts. Ces nouveaux outils sont plus simples, pratiques et conviviaux pour bien des personnes. Pouvoir échanger en langage naturel et la capacité des nouveaux modèles à prendre en compte le contexte passé pour personnaliser l'expérience sont aussi des avantages qui doivent peser dans la balance. Obtenir un résultat unique selon ses besoins est impossible sur un moteur de recherche, pas avec les chatbots IA.

Pour certains, les résultats de la recherche par IA sont plus précis, avec des informations plus pertinentes et moins biaisées, que la recherche traditionnelle. Cette dernière est aussi accusée de générer plus de bruit. Il convient de nuancer ces impressions en rappelant que ChatGPT et les autres ont aussi tendance à raconter n'importe quoi dans certaines situations, et qu'il est recommandé de toujours bien vérifier les informations générées pour éviter les déconvenues. La compétence à résumer des sujets complexes de manière accessible ainsi que le potentiel créatif des échanges avec les outils d’IA sont aussi cités dans les témoignages des utilisateurs.

Un avenir flou pour les moteurs de recherche

“Les gens commencent à comprendre que l'IA est un assistant quotidien, et pas seulement un moteur de recherche”, explique AJ Ghergich, vice-président chez Botify, entreprise d'optimisation des sites web. “Remplacer Google par ChatGPT n'est pas un bond en avant, c'est une évolution. Nous échangeons le défilement de liens contre une conversation, nous passons des cartes de bibliothèque numériques à un chercheur personnel qui répond”, poursuit-il. “Nous en avons fini avec les résultats de recherche génériques. L'IA promet quelque chose de mieux : un confident numérique qui apprend à vous connaître, se souvient de vos préférences et devient plus intelligent à chaque conversation”, s'enthousiasme l'expert.

Ben Wood, analyste en chef au sein du cabinet CCS Insight, explique que “45 % des personnes avec lesquelles nous avons parlé au Royaume-Uni nous ont dit que le cas d'utilisation le plus convaincant de l'IA est la collecte de réponses sans avoir à cliquer sur les résultats de recherche. La synthèse de longs documents et la rédaction automatique d'e-mails ou de lettres dans un style particulier sont également des cas d'utilisation populaire”.

L'IA va sans doute devenir de plus en plus incontournable et continuer de grignoter des parts de marché aux moteurs de recherche. Elle est aussi de plus en plus accessible, avec une intégration naturelle dans nos systèmes d'exploitation : Windows avec Copilot, Android avec Gemini, iOS et macOS avec Apple Intelligence. Plus besoin de créer un compte, d'installer une application tierce ou de passer par un site web pour faire une recherche par IA, nous pouvons invoquer l'assistant depuis n'importe où. Google Search a d'ailleurs déjà capitulé et travaille à une transformation du moteur de recherche en chatbot, avec les liens vers les pages web relégués au second plan.

Source : TechRadar