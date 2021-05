Bill Gates aurait quitté le conseil d'administration de Microsoft à cause d'une relation inappropriée que le dirigeant a entretenu pendant plusieurs années avec l'une de ses salariées. L'intéressée raconte dans une lettre dont le contenu n'a pas été rendu public ses quatre années de relation avec l'entrepreneur.

Après le divorce entre Bill et Melinda Gates, les révélations s'enchaînent. On apprend notamment que le départ de Bill Gates du Conseil d'administration de Microsoft en 2020 est lié à une enquête interne lancée en 2019. A l'époque des membres du conseil d'administration ont pris connaissance d'une lettre dans laquelle une employée raconte ses quatre années de relations secrète avec Bill Gates.

Le groupe a engagé un cabinet d'avocat et au fil des mois certains membres du conseil d'administration ont commencé à exiger le départ du fondateur de Microsoft. Bill Gates aurait préféré démissionner avant la conclusion de l'enquête. Les coulisses de cette histoire sont dévoilées par le Wall Street Journal. Microsoft confirme l'existence de cette enquête dans un court communiqué de presse.

Bill Gates : une enquête interne de Microsoft aurait hâté son départ

“Microsoft a pris connaissance d'une préoccupation dans la seconde moitié de selon laquelle Bill Gates a initié une relation intime avec une employée de l'entreprise en 2000. Un comité du conseil d'administration a vérifié cette préoccupation avec l'aide d'un cabinet d'avocats externe, pour conduire une enquête approfondie. Tout au long de cette enquête, Microsoft a fourni un soutien appuyé à l'employée qui en est à l'origine”

De son côté, un porte-parole de Bill Gates confirme l'existence d'une “relation extra-conjugale il y a près de 20 ans et qui s'est terminée amicalement”. Et d'ajouter que la “décision de quitter le conseil d'administration n'était en aucun cas liée à ce sujet. Bill Gates exprime de l'intérêt à accorder plus de temps à la philanthropie depuis plusieurs années”.

A l'époque de la démission de Bill Gates, son communiqué de presse parlait d'ailleurs déjà de son envie de “consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques”. On sait néanmoins que Melinda Gates a commencé à prendre contact avec des avocats de droit matrimonial en 2019, soit à peu près au même moment. Autre source d'inquiétude, la proximité de Bill Gates avec Jeffrey Epstein, le milliardaire condamné dans une sombre affaire de traffic sexuel.

Source : Wall Street Journal