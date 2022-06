Bientôt un PC gamer chez Huawei ? Nous avons interrogé la firme

Huawei pourrait-il sortir un PC gamer à l’avenir ? Ce n’est pas prévu pour le moment, mais le directeur marketing Europe a affirmé que tout était possible. Pour rappel, la firme s’était déjà lancé dans l’aventure en 2020, mais n’a jamais donné suite.

Sur le marché des PC, Huawei est un constructeur qui compte, désormais. La firme chinoise est particulièrement présente sur le marché des ultra-portables et des laptops dédiés à la bureautique. Est-ce qu’un nouveau PC gamer est prévu à l’avenir ?

Nous avons posé la question à Cheng Lei, le directeur marketing Europe de la marque. Si sa réponse est négative, il ne ferme pas la porte à un éventuel retour sur ce secteur :

« Pour ce qui est du gaming, nous avons sorti un seul et unique PC, le Hunter. Nous sommes entrés sur le marché gaming via Honor à l’époque. Aujourd’hui, la situation est très différente. Nous n’avons plus le soutien de Nvidia, mais il y a une chance que ça change à l’avenir. Nous restons concentrés sur ce que nous savons faire pour l’instant : l’innovation. »

Huawei ne ferme pas la porte à un nouveau PC gamer

Comme le rappelle Cheng Lei, la firme chinoise avait déjà tenté l’expérience avec le Honor Hunter v700, un PC gaming milieu de gamme. Mais Honor a depuis pris son indépendance et Huawei n’a pas continué sur cette voie… du moins pour l’instant. Elle reste pour le moment concentrée sur le marché des laptops bureautiques et veut particulièrement miser sur le format deux-en-un. Comme nous la confié Cheng Lei, un nouveau MateBook E sera même présenté avant la fin de l’année.

A lire aussi – Test Huawei MateBook 16 : le meilleur ordinateur portable 16″, tout simplement

Une stratégie qui semble porter ses fruits, puisque Huawei est devenu le deuxième vendeur de PC sur le marché chinois (le plus important pour lui). Pour Cheng Lei, c’est grâce à ce petit plus qu’apportent les ordinateurs de sa marque par rapport à la concurrence :

« Nous imaginons tous les scénarios possibles pour l'utilisateur et nous avons la capacité de faire un écosystème qui place le PC au centre de tout, via Super Device. Les PC ne sont pas des machines isolées pour nous, c’est le centre de l’écosystème. »

Huawei reste donc concentré sur ses objectifs pour le moment. Il ne faudra pas attendre une annonce gaming à court terme, mais sait-on jamais, les choses pourraient changer dans les années qui viennent.