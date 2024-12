Bientôt le retour de la Touch Bar ? Une start-up ressuscite la barre tactile d’Apple

Une nouvelle start-up, ENIAC Technology, lance une campagne Kickstarter ambitieuse pour ressusciter le concept de la Touch Bar d'Apple, mais cette fois-ci pour tous les ordinateurs.

Baptisé Flexbar, cet accessoire qui s’inspire de la Touch Bar d’Apple se veut plus polyvalent et entièrement personnalisable que son inspiration d'origine. La Flexbar se présente sous la forme d'une barre tactile AMOLED de 10 pouces, offrant une définition de 2170 x 60 pixels. Logé dans un boîtier en alliage d'aluminium de 275 x 15 x 8,35 mm, l'appareil ne pèse que 71,7 grammes. Il intègre une batterie de 500 mA (5V) et un moteur de retour haptique pour une expérience tactile plus immersive.

L'aspect matériel semble bien maîtrisé, mais le développement logiciel reste en cours. ENIAC propose déjà une version alpha de son outil FlexbarDesigner sous Windows, tandis que la version MacOS est encore en développement. La société prévoit également de lancer une marketplace de plugins au second trimestre 2025.

L’accessoire fonctionne sur tous les ordinateurs

Contrairement à la Touch Bar d'Apple, qui était intégrée aux MacBook Pro jusqu'à il y a encore quelques années, la Flexbar se distingue par sa polyvalence. Elle peut être utilisée avec des ordinateurs de bureau ou portables, sous Windows comme sous macOS, et même avec des tablettes. Son support magnétique permet de la positionner librement.

L'appareil promet d'être particulièrement utile pour les créatifs. Par exemple, avec Photoshop, la Flexbar peut être placée verticalement pour reproduire la barre d'outils traditionnelle, permettant aux artistes de changer d'outils sans interrompre leur flux de travail.

Disponible en précommande sur Kickstarter pour environ 119 dollars, les premières livraisons sont prévues pour février 2025. Bien que la campagne ait déjà dépassé son objectif initial, il convient de noter que, comme pour tout projet Kickstarter, les délais annoncés restent susceptibles d'évoluer. Parmi les autres financements participatifs qui ont connu un grand succès ces derniers temps, rappelons qu’une équipe de français ambitionne de son côté de créer le plus grand musée du jeu vidéo en France.

Cette nouvelle initiative audacieuse d'une équipe de seulement quatre ingénieurs pourrait bien donner une seconde vie à un concept qu'Apple a abandonné, tout en l'améliorant significativement grâce à une plus grande flexibilité d'utilisation et des possibilités de personnalisation étendues.