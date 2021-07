Bientôt de meilleurs raccordements fibre, une toute nouvelle PS5, le récap de la semaine

Les opérateurs français s’unissent pour en finir avec les raccordements fibre ratés, Sony lance une nouvelle PS5 sans prévenir personne et Microsoft modifie en profondeur le clic droit sous Windows 11… Bienvenue dans le récap de la semaine !

L’union fait la force, dit-on. Il faudra au moins un accord entre les opérateurs pour enfin se débarrasser des problèmes trop récurrents de raccordements fibre. Pendant ce temps, d’autres préfèrent faire les choses dans leur coin. En effet, Sony pourrait bien avoir lancé une toute nouvelle PS5 sur le marché sans prévenir personne. De son côté, Free est sous le radar de l’UFC-Que Choisir avec son offre Flex qui n’est pas sans risque. Tout comme l’activité de mineurs de cryptomonnaie, semble-t-il, quand on regarde cette vidéo d’un rouleur-compresseur qui détruit un millier de machines de minage. Espérons que le nouveau clic droit dans Windows 11 leur remontera le moral.

La coalition des opérateurs pour la fin de mauvais raccordements fibre

Avec en moyenne 20 % des raccordements fibres qui sont ratés en France, les opérateurs font face à la grogne de plus en plus grande des abonnés. Il est donc temps d’agir et Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR semblent l’avoir bien compris. Ces derniers ont présenté ce 19 juillet un livre blanc à Cédric O, le secrétaire d’État en charge du Numérique, attestant de leurs propositions pour améliorer la situation. Au programme : formation des sous-traitants, amélioration de la réactivité en cas de panne et prise de photos lors de l’intervention. On ignore quand ou même si ces mesures seront mises en place.

Les six risques de l’offre Free Flex selon l’UFC-Que Choisir

L’organisme de protection des consommateurs s’est intéressé à la dernière offre d’achat de smartphones à crédit de Free et en a retiré six points de vigilance. Il rappelle que l’on n’est pas propriétaire du téléphone tant que toutes les mensualités n’ont pas été payées, et qu’il faudra continuer à le rembourser même si l’on annule son forfait mobile. L’UFC-Que Choisir s’attarde également sur l’importance de garde l’appareil à la fin des 24 mois pour éviter le gaspillage et sur les informations personnelles qu’il faut fournir à Free pour souscrire au contrat. Enfin, l’association souligne que tout dégât ou vol sera à la charge de l’abonné et qu’il est impératif de notifier Free à la fin de la période de crédit, sous peine de continuer à payer.

Un rouleau compresseur pour détruire des machines de minage

Les mineurs de cryptomonnaies ont la mauvaise habitude d’exploiter illégalement le réseau électrique de leur ville, ce que n’apprécient guère les autorités locales. À Miri, en Malaisie, la police a ainsi saisi 1069 machines de minage dont elle ne savait visiblement pas quoi faire. Plutôt que de s’encombrer de tout ce matériel, elle a choisi de le détruire. Et quoi de plus efficace pour cela qu’un rouleau-compresseur ? Une vidéo ahurissante qui a probablement brisé le cœur de nombreux spécialistes, quand on sait à quel point ces machines coûtent cher.

Windows 11 se dote d’un tout nouveau clic droit

Vous trouviez le menu contextuel du clic droit de Windows mal organisé ? Bonne nouvelle, cela s’apprête à changer avec l’arrivée de Windows 11. Si l’on retrouve toutes les options habituelles que sur Windows 10, Microsoft a eu la bonne idée de mettre en avant les plus utilisées d’entre elles. Certaines opérations communes, comme copier, supprimer ou renommer un fichier apparaissent désormais sous la forme d’un bouton en haut du menu. Enfin, il est possible « d’afficher plus d’options » si celle recherchée ne se trouve pas dans la liste. Encore une fois, l’éditeur a donc fait le choix d’épurer son système d’exploitation, sans faire l’impasse sur les fonctionnalités.

Sony a-t-il sorti une nouvelle PS5 sans prévenir personne ?

CFI-1100B01 : voilà le nom d’un nouveau modèle de PS5 Digital Edition. Sans dire un mot, Sony a commencé à distribuer cette console auprès des revendeurs. Alors qu’est-ce qui change ? Cette version inédite pèse 300 g de moins que la précédente, pour arriver à 3,6 kg. Autrement, le constructeur a remplacé la vis fournie avec le support par une vis à tête plate. En apparence, rien de plus n’a été modifié. Seulement, la firme japonaise a déjà exprimé sa volonté de revoir le design intérieur de sa console pour faire face à la pénurie de composants. Ces 300 g en moins pourraient bien indiquer quelques modifications du hardware. Pour le moment, Sony reste silencieux.

Notre test de la semaine

Seul le OnePlus Nord 2 a été au programme des tests cette semaine, mais qu’importe : c’est une bonne surprise. Sa puissance n’a d’égal que son autonomie, joliment accompagnée de sa charge rapide. Son design impeccable et sa surcouche toujours aussi réussie en font un très bon smartphone. Malheureusement, comme toujours, le constructeur déçoit sur la partie photo. On regrette également l’absence de certification IP68 et des ports micro jack et microSD. Du reste, au prix de démarrage à 399 €, il est très convaincant.