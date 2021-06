Belle réduction sur l’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys Plus

Darty vous offre 25% de réduction sur l'excellent clavier souris sans fil Logitech Mx Keys Plus. Ce clavier premium arborant un design sobre et des touches rétroéclairées à l'envie est 90 € au lieu de 120 €. A ce prix, il est livré avec son repose poignet pour une utilisation en toute ergonomie.

Le Logitech MX Keys Plus est un clavier sobre, performant, avec rétroéclairage intelligent qui est adapté tout type d'usage bureautique. Vendu habituellement à 120 €, il profite d'une belle réduction de 30 €, soit 25% de son prix conseillé. Le clavier est livré avec son repose-poignets premium et antidérapant pour saisir confortablement pendant des heures.

Les touches du clavier offrent des frappes fluides, précises et silencieuses. Un revêtement mat appliqué à chacune d'elle permet à vos doigts de glisser facilement sur la surface du clavier. Vous bénéficiez également d'un rétroéclairage intelligent qui fait appel à un capteur de proximité. Ce dernier détecte vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches.

Et ce n'est pas tout. L'intensité du rétroéclairage s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage et vous pouvez également la définir manuellement. Les touches rétroéclairées s'éteignent par ailleurs d'elles mêmes lorsque vous vous éloignez afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Parlant d'autonomie, celle-ci est de 10 jours en une charge complète avec le câble USB-C. Avec la désactivation du rétroéclairage, vous pouvez utilisez le MX Keys Plus jusqu'à 5 mois sans le recharger.

Enfin, le clavier sans fil MX Keys de Logitech est multi-dispositifs. En d'autre termes, il peut être relié à plusieurs appareils en même temps. Grâce au bouton Easy-Switch, passez d'un appareil à un autre sans effort. Cerise sur le gâteau, cette fonctionnalité permet de partager facilement des fichiers entre les différents appareils associés.