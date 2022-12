Belle promotion sur une trottinette électrique intelligente Segway chez AliExpress

Vous cherchez une trottinette électrique pour commencer l'année 2023 en toute mobilité ? Rendez-vous chez AliExpress pour profiter de la trottinette électrique intelligente Segway Ninebot à prix réduit ! On vous explique tous les détails de l'offre ci-dessous.

Quoi de mieux pour commencer la nouvelle année que de s'offrir un appareil vous permettant de vous déplacer partout, sans vous fatiguer et tout en étant économique ? Dites au revoir à votre voiture et aux factures d'essence qui ne cesse d'augmenter et achetez une trottinette électrique. Mais attention, si l'appareil est de plus en plus courant aujourd'hui, tous les modèles ne se valent pas !

Lors de l'achat de votre trottinette électrique, pensez à vérifier plusieurs critères importants comme son autonomie, la taille des roues, la qualité du moteur ou encore le nombre de kilomètres qu'elle peut parcourir en une seule charge complète.

La trottinette Segway Ninebot à moins de 700€

Parmi tous les modèles disponibles sur le marché aujourd'hui, on a trouvé une pépite : une trottinette électrique intelligente disponible pour seulement 636€ pendant quelques jours !

Avec cette trottinette, vous profitez des services suivants :

Une vitesse maximale de 30km/h

Un poids de 19,1kg

Jusqu'à 65km

Une batterie de 551Wh

Une envergure de 1167x472x534 (mm) une fois pliée et 1167x472x1203 (mm) dépliée

Un écran avec affichage en couleurs des informations sur le tableau de bord

Un frein électronique et régénératif à l'arrière et un frein à tambour à l'avant

Des feux avant et arrière

Des pneux de 10 pouces (25,4cm)

Un moteur de 350W

6h de temps de charge

3 modes de conduite (éco, conduite et sport)

1 mode piéton

Très légère, vous pouvez l'emporter partout avec vous, pour le travail comme vos loisirs. Une fois pliée, elle prend de plus très peu de place et se plie en seulement 3 secondes. Sécurité, rapidité et praticité, difficile de dire non à un tel appareil pour un prix réduit…

Elle est vendue chez AliExpress par la boutique Sumtop Tech Store avec 91,6% d'avis positifs. Elle est livrée depuis l'Italie en France en seulement 5 jours. Si vous êtes intéressé, attention : cette offre prend fin le 29 décembre prochain à 8h59 !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.