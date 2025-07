Battlefield 6 promet d’être le jeu le plus ambitieux de la franchise. Le premier trailer annonce la couleur

Battlefield 6 sortira cette année et EA vient de dévoiler la première bande annonce de son prochain titre qu’elle promet être le plus ambitieux de la franchise. Et ce n’est pas tout : EA et DICE vous réservent d’autres surprises autour du nouvel opus pour cet été.

Battlefield 6 va arriver cette année, quatre ans après la sortie catastrophique de Battlefield 2042. Le dernier opus de la franchise n’a pas réussi à séduire les joueurs, malgré ses nombreuses mises à jour, à tel point qu’EA avait refusé de révéler les chiffres de vente. Les fans de la franchise lui préféraient même ses prédécesseurs, au point de faire exploser la fréquentation de Battlefield 1 sur Steam en 2022.

Pour EA et le développeur DICE, Battlefield 6 s’annonce donc comme une mission reconquête des joueurs de la première heure, et pour faire patienter les fans de la franchise, le studio a dévoilé ce 24 juillet son premier trailer.

Une bande annonce épique

Avec cette bande annonce, EA offre aux joueurs un « aperçu détaillé de l’expérience de guerre totale ultime ». Elle ne dévoile pas – pour l’instant – le gameplay, néanmoins les images ont été générés par le moteur du jeu (Frostbite), ce qui annonce d’ores et déjà la couleur. Le traileur introduit la Pax Armata, la plus grande milice privée du monde, dont le but est sans détour : anéantir l'OTAN et ses alliés par tous les moyens. Ce qui attend les joueurs sur le champ de bataille ? Des combats d'infanterie, des guerres de chars ou d'avions de chasse et des destructions en masse. Battlefield 6, c’est aussi le grand retour du mode campagne solo.

La bande annonce semble montrer qu'EA et DICE ont entendu les critiques des fans déçus par Battlefield 2042, notamment concernant le sentiment de « trahison » avec l’identité de la franchise ; mais surtout qu’ils les ont écoutées. On peut ainsi lire sur le site d’EA : « Les batailles intenses, les affrontements épiques et le sentiment de liberté offert aux joueurs sont de retour dans Battlefield 6. »

Avec ce titre, EA entend bien reconquérir les fans de la franchise. En effet, l'éditeur annonce d’ores et déjà que Battlefield 6 est le « titre le plus ambitieux de l’histoire de la série ». Et il compte bien vous le prouver : la bande annonce n’est pas la seule nouveauté dévoilée par EA ce 24 juillet. Cartes, divers modes de jeux et bien plus encore… Les développeurs vous donnent rendez-vous le 31 juillet pour vous présenter le mode multijoueurs du titre. Vous pourrez suivre le stream en direct sur YouTube et Twitch, mais aussi sur le site d’EA. Le 2 juillet, des créateurs de contenus spécialisés en FPS seront invités à participer au premier stream de gameplay du titre en accédant en exclusivité au jeu via des événements en direct internationaux.

Pour le moment, EA n’a pas communiqué de date de sortie précise, mais si l’on se fie aux prochains événements et à l’historique de la licence, on peut supposer que Battlefield 6 devrait être disponible dès cet automne. Espérons que ce nouvel opus saura reconquérir les fans de la franchise.