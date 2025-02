EA donne des précisions sur la sortie de Battlefield 6

Battlefield 6 sortira probablement en 2025, si l'on se fie aux informations distillées par EA et l'historique de la licence. De premières images de gameplay ont aussi été discrètement révélées.

Electronic Arts vient de publier les résultats financiers de son troisième trimestre de l'année fiscale 2025 (d'octobre à décembre 2024). Alors que l'entreprise s'est dite déçue des performances de Dragon Age The Veilguard et de FC 25, elle se montre confiante quant à “un retour à la croissance lors de l'année fiscale 2026 et au-delà”. Elle compte pour ce faire sur un certain Battlefield 6.

EA confirme que le titre est bien prévu pour sa prochaine année fiscale, qui s'étend donc d'avril 2025 à mars 2026. Une fenêtre de sortie large, mais que l'on peut probablement réduire en se fiant au calendrier habituel de lancement des jeux Battlefield. Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield V et Battlefield 2042 sont tous sortis au mois d'octobre ou de novembre, on s'attend à ce que la même stratégie s'applique pour Battlefied 6, qui serait donc rendu disponible à l'automne 2025.

Battlefield 6 : une fenêtre de sortie et de premières images de gameplay

Battlefield sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Mais avant cela, EA et Battlefield Studios (ensemble de quatre studios travaillant en coopération et dédiés à la licence) ont prévu d'impliquer les joueurs dans la fin du développement via des playtests, qui vont servir à recueillir le retour des utilisateurs, dans le but d'éviter les déboires connus avec Battlefield 2042. Les dates de ces playtests n'ont pas encore été communiquées, mais il est d'ores et déjà possible de s'inscrire au programme de test d'EA.

Pour l'instant, nous n'avons pas de trailer de Battlefield 6 à nous mettre sous la dent. Mais EA vient tout juste d'annoncer son initiative Battlefield Labs (le programme de playtest cité plus tôt) en vidéo, qui révèle quelques images de gameplay de Battlefield 6. Celles-ci proviennent d'une version du jeu en pré-alpha, et peuvent donc ne refléter que partiellement ce que sera l'expérience de jeu sur la version finale du titre.

Ces premières images font en tout cas office de note d'intention : on peut s'attendre à un gameplay porté sur la rapidité, les véhicules et la destruction des décors.

