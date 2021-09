Battlefield 2042 : les dates de la bêta fuitent sur la toile

La bêta de Battlefield 2042 devrait enfin ouvrir ses portes le 6 octobre 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme Tom Henderson, leaker réputé pour ses révélations sur les jeux de la saga. L'API d'Origin mentionne en effet la possibilité de prétélécharger le jeu dès le 5 octobre.

Bonne nouvelle pour les joueurs à qui ils tardent d'essayer Battlefield 2042. D'après Tom Henderson, leaker réputé pour ses révélations sur les jeux Call of Duty et Battlefield, la bêta ouverte devrait ouvrir ses portes sur consoles et PC dès la semaine prochaine. Comme il l'explique sur Twitter, il a repéré un post du site de streaming chinois Bilibili (supprimé depuis) qui suggère que la bêta ouverte de Battlefield 2042 se déroulera du 6 au 9 octobre prochain.

Il précise par ailleurs que le site chinois a ouvert une catégorie dédiée à Battlefield 2042, signe que le streaming sur le jeu pourrait débuter dans peu de temps. Hormis l'indiscrétion de la plateforme de streaming, Tom Henderson a publié d'autres informations qui soutiennent le début de la bêta à cette date.

Comme le relaie le leaker, l'utilisateur Daniluk4000 a décortiqué le code de l'API d'Origin, la plateforme gaming d'EA. Il est confirmé que la bêta du jeu ouvrira ses portes dès le 6 octobre pour ceux qui ont précommandé le titre, tandis que tous les autres joueurs pourront s'essayer au jeu durant le week-end du 8 et 9 octobre 2021. Il précise par ailleurs qu'il sera possible de précharger les fichiers de la bêta dès le 5 octobre.

EA et DICE contraints de repousser la sortie de Battlefield 2042

Au départ, la bêta ouverte de Battlefield 2042 devait se tenir en septembre, mais EA et le studio DICE ont été contraints de revoir leur plan. En effet, l'éditeur a annoncé le report de la sortie de Battlefield 2042 au 19 novembre 2021 au lieu du 22 octobre. Comme de nombreux studios à travers le monde, les équipes de DICE doivent faire aux difficultés inhérentes à la pandémie de Covid-19 et à la démocratisation du télétravail.

“Construire la prochaine génération de Battlefield pendant une pandémie mondiale a créé des défis imprévus pour nos équipes de développement. Les conditions actuelles ne permettant pas de le faire en tout sécurité et les équipes travaillant dur depuis leur domicile, nous estimons qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour concrétiser la vision de Battlefield 2042 pour nos joueurs”, a déclaré DICE sur Twitter.

Bien entendu, il convient de prendre les déclarations de Tom Henderson avec des pincettes, faute de déclaration officielle de la part d'EA. Chose qui ne devrait pas tarder si les informations du leaker sont avérées.

Source : TechRadar