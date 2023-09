Bard : les conversations partagées sont visibles sur Google, attention à ce que vous écrivez

Un internaute a remarqué que si vous partagez une conversation avec Bard, le chatbot de Google, elle peut être indexée par le moteur de recherche et visible par tous. Dans certains cas, les réponses sont utilisées comme extraits optimisés.

Si vous êtes utilisateur d'un robot conversationnel boosté à l'intelligence artificielle, vous utilisez très sûrement ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google. Ce dernier peut compter sur le savoir-faire de sa maison-mère Alphabet en matière d'ajouts de fonctionnalités pour le rendre de plus en plus complet et pertinent. Depuis peu, le chatbot peut se connecter à vos services Google pour donner de meilleures réponses. Et pour en faire profiter un maximum de personnes, vous avez noté qu'il est possible de partager une discussion avec Bard en créant un lien public.



L'option est très utile dans le cadre d'un cours ou d'une formation par exemple. Elle permet à tous les utilisateurs qui possèdent le lien de la conversation d'y accéder en entier, ou bien à une seule requête et sa réponse, selon ce que vous choisissez. Un internaute s'est rendu compte que cela allait un peu plus loin que ça visiblement. En effectuant une recherche Google, les résultats peuvent afficher les discussions partagées. Là aussi, soit en totalité, soit en partie.

Vous pouvez essayer vous-même en tapant dans la barre de recherche Google la phrase site:https://bard.google.com/share. L'opérateur “site:” permet de chercher les pages d’un site Web spécifique, ici celui de Bard dans la catégorie des partages (“share”). Comme on peut le voir sur la capture d'écran plus haut, cela affiche les questions et réponses partagées depuis le chatbot. La plupart du temps, vous tombez juste sur une requête, mais parfois c'est la conversation entière qui est accessible.

La page d'aide de Google concernant le partage des discussions avec Bard n'indique pas clairement qu'elles peuvent être affichées en tant que résultats de recherche. Elle dit bien en revanche qu'il ne faut pas donner d'informations personnelles ou sensibles, ce que nous vous recommandons aussi. Google tient d'ailleurs le même discours à ses employés. Rappelez-vous que vous pouvez supprimer les liens publics créés par vos soins depuis l'interface de Bard : cliquez sur l'engrenage puis Vos liens publics pour voir l'option de suppression.

Haha 😂 Google started to index share conversation URLs of Bard 😹 don't share any personal info with Bard in conversation, it will get indexed and may be someone will arrive on that conversation from search and see your info 😳

Also Bard's conversation URLs are ranking as… pic.twitter.com/SKGXJD9KEJ

— Gagan Ghotra (@gaganghotra_) September 26, 2023