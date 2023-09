Edge : vos mots de passe ont été transformés en série de chiffres et de lettres ? Voici quoi faire

Plusieurs utilisateurs du navigateur Microsoft Edge constatent que leurs mots de passe enregistrés ont été changés en une suite de chiffres et de lettres. Cela les rend impossible à visualiser et à copier. Voici comment résoudre ce problème.

Quel que soit le navigateur Web que vous utilisez, il possède une fonction pour enregistrer vos mots de passe. L'intérêt, en plus de ne pas avoir à les retaper à chaque fois, est de les synchroniser sur tous vos appareils, ordinateurs et mobiles. Edge de Microsoft ne fait pas exception. En début d'année, il intègre même une fonction pour vous dire si vos mots de passe sont assez sécurisés. Mais récemment, il semble que Edge pousse la notion un peu trop loin.

Plusieurs utilisateurs ont constaté que le navigateur a changé leurs mots de passe en suite de chiffres et de lettres. Cela les rend impossibles à visualiser et à copier. Imaginez que “MonMotDePasse” devient “45HGY-KNF2L-00DD54582SFGRF”. Vous pouvez le vérifier dans la partie Mots de passe des Paramètres de votre profil Edge. En cliquant sur l'icone de l’œil pour révéler le sésame, c'est ce genre de clé qui s'affiche. Le bug, si c'en est un, touche aussi bien les PC sous Windows 11 que les versions mobiles Android et iOS du navigateur.

Comment résoudre le problème des mots de passe transformés en chiffres et lettres sur Microsoft Edge

Sous Windows, effectuez la manipulation suivante après avoir ouvert Edge. Assurez-vous d'être connecté à votre profil puis :

Cliquez sur la photo de votre profil en haut à droit et sur l'engrenage. Allez dans Synchronisation. Vérifiez que la Synchronisation et les Mots de passe sont actifs en basculant les boutons à droite. Resynchronisez les données.

Dans l'application Edge sur iOS ou Android :

Désinstallez puis réinstallez l'application. Ouvrez là et touchez les trois points verticaux. Rendez-vous dans les Paramètres. Allez dans votre profil après vous y être connecté. Ouvrez la page de Synchronisation puis activez celle des Mots de passe. Resynchronisez les données.

Normalement, vos mots de passe enregistrés dans Edge sont revenus à la normale. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'un bug, même si on le suppose fortement. Microsoft devrait rapidement se pencher sur le sujet et déployer un correctif le cas échéant.

