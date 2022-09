Banque Postale : un énorme bug empêche les clients d’accéder à leur compte et d’effectuer des virements

Panique à bord pour la Banque Postale et tous ses clients depuis ce matin. L’application affiche sans arrêt un message d’indisponibilité, empêchant la plupart du temps d’accéder à ses comptes et même d’effectuer des virements. Une situation dramatique pour certains qui ne peuvent plus du tout utiliser leur argent.

Il ne fait pas bon d’être community manager de la Banque Postale ce matin. Depuis plusieurs heures, les messages affluent sur les réseaux sociaux alertant sur une panne générale de l’application et du site internet. Pour certains, le problème a même commencé hier. Les symptômes sont les mêmes pour tout le monde : un message annonçant une « indisponibilité » des services, pour accéder à ses comptes tout comme faire un virement.

Ce bug n’est pas sans rappeler celui qui avait touché le Crédit Mutuel l’année dernière et qui avait lui aussi empêché tous ses clients de se connecter à leur espace personnel. Tout comme ce dernier, la Banque Postale ne donne aucune information ni délai concernant un éventuel retour à la normale. Sur Twitter, aux alentours de 11 h ce matin, l’entreprise admettait que « l’incident technique est toujours en cours », assurant que ses ” équipes font le nécessaire pour la résolution de l’incident. »

La banque postale qui a une panne sur tous les virements depuis 24H quand j'en ai le plus besoin… Je suis bien contente de quitter cette banque nulle de A à Z et clôturer mes comptes 🤡 — Mogo 🌙 (@Mogoismad) September 16, 2022

La Banque Postale touchée par un bug très handicapant

Si certains peuvent malgré tout accéder à leur compte, le processus reste malgré « très perturbé » pour la majorité d’entre eux. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. « La banque postale élue lire banque de l’histoire de France », ironise un utilisateur, au milieu de nombreux noms d’oiseaux qui fusent dans tous les sens. Pour d’autres, la situation est réellement dramatique.

« Ça fait deux jours que leur service de virement ne marche pas résultat j’ai pas un sou parce que tout mon argent est sur ce compte-là et j’ai pas de carte et je peux pas faire de virement [sic] », explique une autre internaute qui, comme tant d’autres, attend désormais impatiemment que le problème soit résolu. Espérons donc que le bug soit corrigé incessamment sous peu.