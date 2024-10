Avec cette nouveauté Netflix, vous pouvez voir et revoir vos scènes préférées instantanément

L'application mobile Netflix s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. Grâce à elle, revoir la scène qui vous a marqué durant un épisode de votre série préférée devient un jeu d'enfant.

Vous qui regardez des films et séries sur Netflix, vous avez forcément déjà vécu cette situation lors d'un visionnage sur l'application mobile. Complètement pris par ce qu'il se passe sur l'écran du smartphone, une scène se déroule alors et vous savez déjà que vous voudrez la revoir tant elle vous a marqué. Une révélation qui vous prend par surprise, un événement que tout le monde attendait et qui arrive enfin, voire une performance d'acteur ou d'actrice que vous jugez exceptionnelle, peu importe.

Le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à part noter le moment où la scène se déroule pour revenir dessus avec l'avance rapide ou faire une capture d'écran vidéo. On a vu plus pratique. Netflix en est conscient et vient justement d'annoncer une fonction dédiée à l'enregistrement de vos moments favoris. Logiquement intitulée Moments, elle prend la forme d'une nouvelle icône en-dessous de la barre de lecture, à gauche de celle qui permet de régler la vitesse.

L'application Netflix gagne une fonctionnalité parfaite pour revoir ses scènes favorites

Le fonctionnement de Moments est très simple. Quand la scène que vous voulez sauvegarder démarre, appuyez sur l'icône dédiée (visible sur l'image ci-dessous) et le tour est joué. Retrouvez-la ensuite dans un onglet dédié. Netflix ne précise pas combien de secondes ou minutes sont conservées en revanche. On suppose que l'arrêt est automatique, en fonction de ce que la plateforme considère comme étant la séquence entière.

Notez que si vous relancez le film ou l'épisode dont vous avez conservé un “moment”, il redémarrera à cet endroit-là. Vous pouvez également partager toutes les scènes enregistrées avec vos amis, par message ou sur les réseaux sociaux. Moments est actuellement disponible sur l'application iOS de Netflix. La fonctionnalité sera déployée sur Android dans quelques semaines. On ignore encore si la version pour TV connectée en bénéficiera un jour. En attendant, voici quelques programmes qui promettent des scènes dont vous voudrez vous souvenir.