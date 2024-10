Cette scène d’une série ou d’un film Netflix vous a marqué ? Vous pouvez l’enregistrer et la partager à vos amis et sur vos réseaux sociaux

Netflix lance une nouvelle option, Moments, qui donne la possibilité aux utilisateurs de créer des clips vidéo pour enregistrer des scènes de films et séries diffusés par la plateforme. Ces extraits peuvent ensuite être partagés aisément sur les réseaux socioaux.

Netflix annonce Moments, une nouvelle fonctionnalité dédiée à son application mobile. Celle-ci permet d'enregistrer des clips de séries ou de films en cours de lecture pour conserver l'extrait vidéo d'une scène marquante. Ces clips sont ensuite sauvegardés dans un espace dédié pour être revisionnés et peuvent également être partagés sur les réseaux sociaux.

La plateforme a tout fait pour simplifier le processus aux utilisateurs. “Il vous suffit d'appuyer sur Moments en bas de votre écran et la vidéo sera automatiquement enregistrée dans votre onglet Mon Netflix”, explique le service de streaming vidéo à la demande. L'onglet Mon Netflix avait été ajouté à l'application il y a un peu plus d'un an et regroupe vos favoris ou encore les bandes-annonces de contenus qui vous intéressent, et donc maintenant les clips que vous avez enregistrés.

Des clips de séries ou films Netflix à créer et partager rapidement

Si les Moments peuvent être utilisés uniquement à des fins personnelles pour retrouver rapidement des séquences qui vous ont plu, l'intérêt principal de la fonctionnalité est de pouvoir partager les extraits sur vos réseaux sociaux ou à vos amis via les applications de messagerie. Il est possible de partager un Moment dès que celui-ci a été créé, ou à n'importe quel moment à partir de l'onglet Mon Netflix.

Avec Moments, Netflix s'offre un moyen de confier sa communication à ses propres utilisateurs. Les extraits de films ou de séries disponibles sur la plateforme vont sans doute pulluler sur X (Twitter), Instagram, TikTok, Facebook ou Snapchat, chaque publication faisant la promotion de Netflix. Aucune campagne de publicité ou partenariat avec des influenceurs ne parviendrait à mieux mettre en avant le service de SVOD que cette nouvelle fonctionnalité, extrêmement populaire sur Twitch par exemple.

Netflix précise que de futures mises à jour devraient permettre d'améliorer Moments. Pour l'instant, elle est accessible dans le monde entier sur iOS et le sera bientôt sur Android.