Le Google Play Store vous demande votre localisation pour installer des applications, voici pourquoi

Afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs, Google déploie une nouvelle fonction de “recommandations locales” pour le Google Play Store. Cette mise à jour vise à fournir aux utilisateurs d'Android des suggestions d'applications et des offres plus pertinentes en fonction de leur position géographique approximative.

Si vous avez récemment ouvert le Play Store sur votre smartphone Android, vous avez peut-être été accueilli par une invite vous demandant l'autorisation d'accéder à la localisation de votre appareil. Google explique qu'en autorisant cet accès, le Play Store peut « recommander des applications, des offres et d'autres contenus locaux pertinents dans votre région ».

L’autorisation d'accès à la localisation demandée par Google concerne des données de localisation approximatives et non précises. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas invités à partager leurs coordonnées GPS exactes, mais plutôt une idée générale de leur proximité géographique. Google assure aux utilisateurs que ces informations de localisation approximatives n'affecteront pas les paramètres nationaux de Google Play, qui déterminent le contenu et les règles de distribution pour leur région.

Google peut faire des recommandations d’applications locales

Les utilisateurs ont la possibilité d'autoriser l'accès à la localisation, de sélectionner “Seulement cette fois” pour une utilisation unique, ou de refuser la demande en sélectionnant “Ne pas autoriser”. En outre, l'article d'assistance “Localisation de l'appareil dans Google Play” précise que la localisation approximative d'un utilisateur peut être utilisée dans certaines régions pour appliquer les règles locales en matière de contenu et de distribution.

Pour ceux qui autorisent la localisation, le Play Store peut alors exploiter ces données pour formuler des recommandations personnalisées, en mettant en avant des applications, des offres et d'autres contenus locaux susceptibles de vous intéresser. Cette fonctionnalité vise ainsi à fournir une expérience plus adaptée et pertinente, en aidant les utilisateurs à découvrir des applications et des offres mieux adaptées à leur contexte géographique.

Ce système de recommandation basé sur la localisation n'est pas entièrement nouveau dans le monde des places de marché numériques. L'App Store d'Apple sur iOS utilise depuis longtemps une fonctionnalité similaire, en demandant l'accès à la localisation pour alimenter son propre ensemble de suggestions d'applications et de contenus localisés.

À l'heure actuelle, le déploiement de la fonction de “recommandations locales” de Google semble être progressif, la version 42.1.27 du Google Play Store introduisant la demande d'autorisation de localisation. Cependant, la fonctionnalité n'est pas encore largement disponible pour tous les utilisateurs.