Autonomie record et design ultra fin : Oukitel frappe fort avec ses nouveaux appareils !

Oukitel va dévoiler deux nouveaux smartphones et une nouvelle tablette à l'IFA 2024. Entre une batterie qui dure 6 mois et le smartphone le plus fin, découvrez comment ces appareils allient puissance, autonomie, design robuste ET des réductions jusqu’à -84€ !

Le célèbre salon technologique IFA 2024, qui se tient à Berlin du 6 au 10 septembre prochains, accueille cette année Oukitel, un acteur de premier plan dans le domaine des téléphones robustes. Ainsi, tous les participants pourront découvrir la robustesse avancée et l’innovation des appareils Oukitel sur le stand H5-2B-420. La marque chinoise, bien connue pour ses appareils résistants et performants, présente en effet lors de cet événement ses nouveaux modèles phares, tous compatibles 5G. Ces appareils se distinguent par leur durabilité, leur puissance, et des caractéristiques techniques pensées pour les utilisateurs exigeants, qu'ils soient aventuriers ou professionnels.

Mais ce n’est pas tout ! Pour célébrer leur présentation à l’IFA 2024, Oukitel propose plusieurs offres :

Le WP35 est à 304,99€ au lieu de 379,99€ grâce à une remise de 57€ + une réduction de 18€ avec le code WP35.

Le WP30 Pro est à 485,99€ au lieu de 569,99€ grâce à une remise de 66€ + une réduction de 18€ avec le code WP30PRO.

La RT7 5G est à 474,99€ au lieu de 550,99€ grâce à une remise de 76€.

WP35 : le smartphone robuste le plus fin au monde

Parmi les modèles phares exposés, le WP35 attire l'attention. Ce smartphone, présenté comme le téléphone 5G robuste le plus fin au monde, avec une épaisseur de seulement 14,9mm, est équipé d'une impressionnante batterie de 11000mAh. Cette combinaison unique de légèreté et d'autonomie fait du WP35 un choix pratique pour ceux qui recherchent à la fois la portabilité et une endurance à toute épreuve.

Le WP35 est également doté d'un appareil photo principal de 64 MP, basé sur un capteur Sony, qui promet des images nettes et détaillées. Cette capacité photographique, alliée à son design à motifs diamantés pour une meilleure prise en main, en fait un appareil à la fois élégant et fiable. C'est un smartphone qui s'adresse autant aux utilisateurs soucieux de l'esthétique qu'à ceux qui ont besoin d'un outil de travail robuste.

WP30 Pro : puissance et rapidité réunies en un seul appareil

Oukitel ne s'arrête pas là et propose également le WP30 Pro, un smartphone robuste conçu pour les utilisateurs qui demandent le maximum de leur appareil. Ce modèle se distingue notamment par sa technologie de charge ultra-rapide de 120W, capable de recharger la batterie de 11000mAh à 50% en seulement 15 minutes. Une caractéristique particulièrement utile pour ceux qui mènent une vie active et ont besoin d'un téléphone prêt à l'emploi en un rien de temps.

Le WP30 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8050, un octa-core puissant qui garantit une expérience utilisateur fluide, même en multitâche ou lors de sessions de jeu intensives. L'écran de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, assure une navigation fluide et une qualité d'image optimale, que ce soit pour les jeux, la vidéo ou la navigation. Enfin, son appareil photo principal de 108 MP, associé à des capteurs de vision nocturne et macro, ouvre de nombreuses possibilités en matière de photographie, même dans des conditions difficiles.

RT7 Titan 5G : une tablette conçue pour durer avec jusqu’à 180 jours de veille

Oukitel innove également du côté des tablettes avec la RT7 5G, la première tablette robuste au monde équipée d'une batterie massive de 32 000mAh. Cette capacité exceptionnelle permet à l'appareil de rester en veille jusqu'à 180 jours, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui passent de longues périodes sans accès à une source d'alimentation. La tablette est aussi équipée d'une fonction de recharge inversée, pratique pour alimenter d'autres appareils en cas de besoin.

La RT7 5G ne se contente pas de sa grande autonomie. Elle intègre un écran FHD+ de 10 pouces, idéal pour le visionnage de contenu multimédia avec des détails précis et des couleurs éclatantes. Certifiée IP68, IP69K et MIL-STD-810H, la RT7 est conçue pour résister aux environnements les plus rudes, qu'il s'agisse de chutes, de poussière, ou d'humidité. Les utilisateurs apprécieront également la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, répondant ainsi aux besoins les plus variés, des travaux intensifs aux loisirs en plein air. Et sa version 4G est également disponible à un prix encore plus bas.

Avec ces appareils, Oukitel confirme sa position de leader dans le segment des appareils robustes en dévoilant des modèles qui allient puissance, autonomie et durabilité. Que ce soit pour le WP35 et son design compact, le WP30 Pro et sa charge ultra-rapide, ou encore la RT7 5G et son autonomie record, chaque appareil répond à des besoins spécifiques avec une efficacité remarquable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Oukitel.