Le prix de votre abonnement Canal a augmenté ? Voici comment réduire la facture en quelques clics

En tant que client Canal, vous avez la possibilité d'alléger la facture de votre abonnement si ce dernier a récemment subi une hausse de prix de la part du groupe de la chaîne cryptée. Dans cet article, nous vous expliquons comment baisser le tarif de votre offre en quelques clics.

Comme vous le savez certainement, peu avant les fêtes de fin d'année 2024, Canal+ avait pris la décision d'augmenter les prix de nombreuses formules pour ses clients français. Quelques semaines plus tard, le groupe audiovisuel de la chaîne cryptée a annulé la hausse tarifaire pour certains d'entre eux.

Comment réduire la facture de votre abonnement Canal

Pour les autres abonnés ayant subi l'augmentation de prix, il faut savoir qu'il est possible de baisser la facture depuis l'espace client. Pour ce faire, il est nécessaire de :

Se rendre à cette adresse depuis un navigateur Web

Entrer l'identifiant (e-mail ou téléphone) et le mot de passe liés au compte client

Cliquer sur le bouton “Connexion” puis sur “Gérer mon abonnement”

Choisir “Gérer mon offre” dans la rubrique ‘Ma formule et mes options'

Au terme de ces étapes, vous pouvez voir que l'abonnement est scindé en plusieurs parties. Dans notre cas d'illustration, l'offre est composée de Canal+ Essentiel, de Canal+ à la demande (avec Apple TV+ et Paramount+), de Canal+ Sport, Ciné, Séries, et de + de Canal+. Comme vous l'aurez constaté, le pack comporte un abonnement de base et surtout diverses options qui peuvent être gérées une par une.

Par exemple, l'option + de Canal+ contient les chaînes Canal+ Séries et Ciné+/OCS. Pour rappel, le pack Ciné+/OCS incluant six canaux consacrés aux films et aux séries a été ajouté gratuitement à l'automne 2024, à quelques semaines de l'arrêt de la distribution du service de streaming Disney+ au sein des offres Canal. Si ce pack ou une autre option groupée ne vous satisfait absolument pas, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton “Supprimer”. Cette action vous donnera alors la possibilité de faire des économies non négligeables.

Lire aussi — Canal+ retire ses chaînes payantes de la TNT, choqué par la disparition de C8