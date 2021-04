Attestation de déplacement : où télécharger les dérogations de sortie ?

À défaut d'un confinement plus strict, le président Emmanuel Macron a annoncé la généralisation des mesures de freinage déjà en vigueur dans 19 départements. Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront fermées, tout comme la plupart des commerces. Le couvre-feu quant à lui est maintenu partout.

C'est le retour au “confinement” sur toute l'étendue du territoire métropolitain. Les Français échappent toutefois aux restrictions plus stricts que certaines rumeurs annonçaient depuis quelques jours. Le gouvernement s'est finalement résolu à généraliser les “mesures de freinage” déjà en place dans certains départements. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du samedi 3 avril, et ce, pour 4 semaines.

Les règles en vigueur ne changent que très peu. Les déplacements dans un rayon de 10 km autour du domicile sont désormais autorisés pour tous les motifs et sans limite. Une attestation de déplacement n'est donc pas nécessaire dans ce cas, un simple justificatif de domicile est suffisant.

Nouvelle attestation dérogatoire : dans quels cas faut-il la remplir ?

En dehors des heures de couvre-feu, seuls les sorties au delà de la limite de 10 km autour de votre domicile nécessitent une attestation de déplacement. Le couvre-feu (entre 19h et 6h du matin) est maintenu sur tout le territoire métropolitain. Voici le récapitulatif des cas de figure :

Sortie à moins 10 km de votre domicile entre 6h et 19h : l'attestation de déplacement n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous déplacer avec un justificatif de domicile.

: l'attestation de déplacement n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous déplacer avec un justificatif de domicile. Sortie à plus 10 km de votre domicile entre 6h et 19h : l'attestation de déplacement est obligatoire.

: l'attestation de déplacement est obligatoire. Sortie entre 19h et 6h : l'attestation de couvre-feu est obligatoire.

Voici les documents pouvant servir de justificatif de domicile pour les sorties à moins de 10 km. Une photocopie de ces documents est normalement acceptée :

Carte d'identité, Passeport, Permis de Conduire (si l'adresse est la bonne);

Facture de téléphone, d'électricité, de gaz, d'eau;

Quittance de loyer;

Titre de propriété;

Avis d'imposition, certificat de non-imposition;

Attestation, facture d'assurance du logement;

Relevé d'aides au logement de la CAF avec votre adresse.

Attestation de dérogatoire : les motifs de déplacement valables

Les dérogations scolaires ne sont plus valables avec la nouvelle attestation de déplacement. Les écoles maternelles, primaires, les collèges et les lycées ne sont plus autorisées à ouvrir à compter du lundi 5 avril 2021. Cette mesure coïncide avec les vacances du printemps qui débutent le 12 avril pour deux semaines.

Les écoles resteront donc fermées pendant trois semaines. Ensuite, à partir du 26 avril, les cours en «présentiel» reprendront dans les écoles primaires et en maternelles. Les collèges et les lycées maintiendront les cours à distance. Enfin, la réouverture générale des établissements scolaires débutera le 3 mai.

Pour résumer les nouvelles mesures phares :

Déplacement dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du domicile autorisé avec un justificatif de domicile.

Déplacements interrégionaux interdits sauf le week-end de Pâques . “Les citoyens qui souhaitent changer de région pour s’isoler pourront le faire pour ce week-end de Pâques“, a précisé Emmanuel Macron.

. “Les citoyens qui souhaitent changer de région pour s’isoler pourront le faire pour ce week-end de Pâques“, a précisé Emmanuel Macron. Les écoles maternelles, primaires, les collèges et lycées resteront fermées pendant au moins 3 semaines.

Fermeture des commerces non-essentiels. Les libraires, disquaires, coiffeurs peuvent ouvrir. Idem pour les boutiques d'alimentation et d'accessoires pour animaux de compagnie.

Comment téléchargement les attestations de déplacement confinement et couvre-feu ?

Vous pouvez télécharger la nouvelle attestation ici même, sur cette page ou sur le site du ministère de l'Intérieur. Il est également possible de générer l'attestation de déplacement sur smartphone ou depuis l'application TousAntiCovid.

Cliquez ici pour générer une attestation de déplacement sur votre smartphone

Déplacement pendant le couvre feu (19h à 6h) sur l'ensemble du territoire métropolitain



Déplacement pendant la journée (6h à 19h) sur l'ensemble du territoire métropolitain



Justificatif pour les déplacements professionnels

Les sanctions en cas de défaut d'attestation de déplacement

A compter du samedi 3 avril 2021, tous déplacement non justifié au delà de 10 km autour du domicile et pendant les heures de couvre-feu vous expose à une amende de 135 euros. Pour toute récidive dans un délai de 15 jours, l'amende passe à 200 euros. Enfin, 3 infractions successives en moins de 30 jours, vous expose à une amende de 3750 euros et à une peine d'emprisonnement de 6 mois.