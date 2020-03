Attestation de sortie Coronavirus : il faut l’imprimer ou la recopier, le smartphone ne suffit pas !

Le ministère de l’Intérieur vient de l’annoncer : finalement, il n’est pas possible de se contenter de son smartphone pour présenter son attestation de sortie. Il faut impérativement l’imprimer ou la recopier.

Lundi soir, le Gouvernement annonçait que la France entière serait confinée pour 15 jours a minima à cause de l’épidémie de Coronavirus qui sévit désormais presque partout dans le monde. S’il reste envisageable d’aller faire ses courses ou d’aller travailler quand le télétravail est impossible, il est impératif de se munir d’une attestation de sortie à chacun de ses déplacements. En outre, l’autorisation doit être refaite à chaque fois.

Mais attention : contrairement à ce que nous vous annoncions hier, vous ne pouvez pas vous contenter de faire simplement appel à votre smartphone afin de présenter le précieux document, même convenablement édité. Il vous faut obligatoirement soit remplir l’attestation et l’imprimer, soit la recopier à la main. Désormais, vous n’avez plus le choix : présenter un document papier aux forces de l’ordre est donc impératif lorsque vous sortez. Seule la version physique compte. Le ministère semble donc avoir changé son fusil d’épaule, puisqu’hier la Gendarmerie nationale annonçait elle-même qu’un document électronique était suffisant.

Rappelons que tout contrevenant risque 135 euros d’amende à compter d’aujourd’hui. Les raisons des déplacements sont extrêmement limitées et encadrées. Vous pouvez par exemple sortir pour faire vos courses de première nécessité, mais vous ne pouvez pas faire de sport en groupe. Tout ce qui est permis et interdit est récapitulé dans notre article : Coronavirus, tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire pendant le confinement.