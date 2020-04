L’Attestation de déplacement peut désormais être générée sur votre smartphone. Une WebApp officielle est disponible sur Android et iOS. Or on trouve déjà des sortes de clones qui ne semblent avoir pour visée que de vous bombarder de publicité ciblée et collecter vos données personnelles.

Les chercheurs de Defensive Labs Agency rapportent que des développeurs profitent du confinement du coronavirus et de l’obligation de remplir une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de chez soi pour mettre en ligne des applications dont le but est surtout de vous bombarder de publicités.

Le gouvernement propose depuis quelques semaines une WebApp gratuite, officielle, et qui est, elle, dépourvue de publicité, pour ceux qui souhaitent générer leur attestation sur leur smartphone. Cette WebApp n’est pas une application comme les autres. Elle peut se comporter un peu à la manière d’une application pour smartphone.

Mais il s’agit fondamentalement d’une page web à laquelle vous pouvez accéder à tout moment et sur n’importe quel écosystème à cette adresse. Pour rendre son utilisation plus pratique, il reste possible de créer un raccourci sur votre écran d’accueil. Ce qui la rendra presque impossible à discerner d’une application classique.

Mais ce n’est pas obligatoire. Or, certains développeurs ont bien compris que ce type relativement inhabituel « d’applications » allait semer la confusion auprès des utilisateurs. Ils ont rapidement mis en ligne des applications sur le Play Store pour générer la fameuse attestation et son QR Code. Des applications qui se ressemblent toutes et pour cause : elles semblent avoir été développées dans un hamac, les doigts de pieds en éventail.

Elles ne font de facto qu’ouvrir la WebApp sur le site du ministère de l’Intérieur, en y ajoutant en fonction des variantes divers traceurs publicitaires et bannières. De quoi générer très facilement, on imagine, de l’argent. Or, au passage, ces traceurs collectent aussi vos données personnelles. Et c’est pourquoi il est vivement recommandé d’éviter toutes ces applications sur le Play Store.

En cas de doute, nous vous conseillons de suivre ce tutoriel pour générer vos attestations de déplacement dérogatoire sans sponsoriser des développeurs peu scrupuleux.