Attention, si TikTok vous demande votre code PIN, ne le donnez surtout pas

TikTok inquiète les utilisateurs d'iPhone quant à la confidentialité de leurs données personnelles. En effet, l'application leur demande le code PIN de leur téléphone. Sommes nous face à un simple bug ou à une tentative de vol de données ?

Serions-nous face à un vol de données sur TikTok ? L’application est souvent dans le collimateur de la justice pour des questions de confidentialité. Récemment en Europe, pour éviter d'être bannie, l'application a dû dépenser 1,2 milliard d'euros en réponse aux préoccupations sur la sécurité des données. Malgré ses efforts, y compris la construction de trois centres de données, des analystes restent sceptiques quant à leur suffisance.

TikTok, déjà sous pression en Europe pour sa gestion des données des utilisateurs, est également critiqué pour son approche laxiste envers l'inscription des enfants de moins de 13 ans. Selon une enquête, la simple mention de la supervision parentale dans la description du profil permet souvent d'éviter la suppression de comptes appartenant à des mineurs. Malgré une amende infligée par l'Irlande de 345 millions d'euros pour sa mauvaise gestion des données des enfants, TikTok ne semble pas prendre de mesures nécessaires.

Que faire si TikTok demande le code PIN de votre iPhone ?

Mais alors, que se passe-t-il en ce moment ? Des utilisateurs de TikTok sur iPhone ont exprimé leurs inquiétudes sur Reddit après que l'application a commencé à demander le code d'accès de leur smartphone. Cette situation a suscité des craintes de sécurité, en particulier dans le contexte d'un cybercriminel connu pour voler des iPhone après avoir observé les utilisateurs entrer leur code. Face à ces préoccupations, certains utilisateurs ont changé les mots de passe de leurs applications bancaires et financières, ayant peur d’une possible faille de sécurité.

En réponse à ces inquiétudes, il a été suggéré que la suppression et la réinstallation de l'application TikTok pourraient résoudre le problème. Cependant, certains utilisateurs sur Reddit ont constaté que cela ne stoppait pas les demandes de code. Finalement, ceux qui ont choisi de ne pas saisir leur code d'accès, mais de cliquer sur le bouton d'annulation ont pu continuer à utiliser TikTok normalement. Ces observations suggèrent que le problème pourrait être lié à un bug logiciel et non à une tentative délibérée de voler les codes PIN des iPhone.

