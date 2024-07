Attention aux cures miracles, l’IA facilite les arnaques sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux regorgent de publicités sponsorisées, certaines promettant des cures miracles et des solutions rapides à des problèmes de santé. Derrière ces annonces attrayantes, se cachent souvent des escroqueries sophistiquées utilisant l'intelligence artificielle pour duper les utilisateurs.

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes incontournables pour la diffusion de contenus sponsorisés. Ces publicités peuvent être bénéfiques en offrant des contenus personnalisés adaptés aux intérêts des utilisateurs. Cependant, toutes ne sont pas légitimes. Des escroqueries qui utilisent l’intelligence artificielle se sont développées.

Récemment, les arnaques aux suppléments alimentaires et à la santé se sont multipliées. Elles utilisent des fausses publicités et des sites web trompeurs pour vendre des produits miracles. Elles promettent des cures contre des maladies comme le cancer et attirent les utilisateurs vulnérables. Une étude menée par Bitdefender Labs a révélé qu’elles sont en augmentation et utilisent des images et des vidéos générées par IA sur des plateformes comme Facebook, Messenger et Instagram.

Méfiez-vous des arnaques santé qui sont alimentées par l'IA sur les réseaux sociaux

Les chercheurs de Bitdefender Labs ont analysé ces arnaques pendant trois mois. Les plateformes de Meta comme Facebook, Messenger et Instagram en sont les principales cibles. Plus de 1 000 vidéos ont été utilisées pour promouvoir des suppléments, en imitant des personnes célèbres comme Brad Pitt et Cristiano Ronaldo pour en accroître la crédibilité.

Ces arnaques touchent des millions de personnes dans le monde, en ciblant spécifiquement certaines régions et en utilisant des célébrités locales pour tromper les utilisateurs. Les annonces utilisent des techniques pour jouer sur les émotions et des promesses mensongères pour convaincre les gens d’acheter des produits inefficaces.

Sur le même sujet – Bitdefender : cette IA gratuite peut détecter toutes les arnaques par mail et SMS, voici comment l’utiliser

Cette pratique n'est pas nouvelle ; des incidents similaires ont été observés, comme l'utilisation de la voix de Kylian Mbappé dans des publicités frauduleuses pour des jeux d'argent. Il est donc plus que jamais crucial de rester vigilant et de vérifier la légitimité des publicités et des produits avant de faire un achat. Les deepfakes rendent ces arnaques encore plus convaincantes.

Source : bitdefender