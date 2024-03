Bitdefender : cette IA gratuite peut détecter toutes les arnaques par mail et SMS, voici comment l’utiliser

Bitdefender lance ce mardi 26 mars un tout nouvel outil propulsé par l’intelligence artificielle pour contrecarrer les arnaques. Son but : analyser vos messages, mails et SMS pour détecter un risque de piratage, le tout gratuitement. On vous explique comment l’utiliser.

Désormais, il ne se passe plus un jour sans que l’on reçoive une arnaque dans notre boîte mail. Certes, les outils de détection de spam se sont grandement améliorés et permettent le plus souvent de filtrer les menaces sans que nous ayons à poser les yeux dessus. De même, le grand public est désormais globalement sensibilisé à la question et est capable de repérer les arnaques les plus grossières. Mais qu’en est-il de celles qui sont particulièrement bien ficelées et qui sèment le doute chez sa cible ?

Bitdefender cherche aujourd’hui à éradiquer ce doute pour que vous ne vous fassiez plus jamais avoir. Pour cela, la firme de cybersécurité compte sur son tout nouvel outil : Scamio. Dévoilé en décembre dernier, Scamio a pour ambition de détecter, grâce à son intelligence artificielle, toutes les arnaques qui se nichent dans vos mails et vos SMS à l’aide d’un simple lien ou d’une capture d’écran. En plus d’être particulièrement simple d’utilisation, il est également entièrement gratuit.

Comment utiliser Scamio pour ne plus jamais se faire arnaquer

Vous pouvez dès aujourd’hui tester les talents de Scamio si vous avez, ce dont on ne doute pas, un spam qui traîne dans votre boîte de réception. Voici comment vous y prendre :

Rendez-vous sur ce lien Créez-vous un compte ou connectez-vous à votre compte Vous avez désormais accès au chatbot. Vous pouvez choisir de coller un texte, un lien ou même une capture d’écran Laissez Scamio analyser l’élément que vous lui avez envoyé

Voici, par exemple, la réponse que nous avons reçue après avoir envoyé le texte d’un mail tombé dans nos spams : « Le texte que vous avez fourni présente des signes typiques des escroqueries aux rencontres en ligne, tels que des contacts non sollicités et des promesses de rencontres romantiques ou sexuelles. Nous vous conseillons d’être prudent lorsque vous communiquez avec des personnes inconnues en ligne et de protéger vos informations personnelles. »

Vous l’aurez compris, Scamio est très puissant et pourra vous éviter bien des malheurs si vous prenez quelques secondes pour analyser un message douteux. Nul besoin de télécharger ou de payer quoi que ce soit : il n’y a aucune raison de ne pas en profiter.