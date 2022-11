Attention à ces faux policiers du Web, ils veulent voler vos données personnelles

Un groupe d’escrocs se faisant passer pour un organisme de lutte contre la fraude en ligne a monté un site servant à récupérer les données privées d’internautes victimes d’arnaques en ligne ou de tentatives d’extorsion.

Sur son site, l'OILCC se présente comme une entité combattant « la cybercriminalité [et] collaborant avec la police des pays concernés par les affaires pour procéder à l’arrestation des cybercriminels et les faire rembourser les fonds extorqués dans le cas d’une cybercriminalité financière ». Outre les fautes d’orthographe qui émaillent les pages du site, on note immédiatement que son URL n’appartient pas à un domaine gouvernemental officiel. Il ne finit ni en .gouv ni même en .fr, ce qui indique que l’organisme n’a rien d’officiel.

À en croire l’OILCC, bien qu’elle soit une agence privée, la compagnie travaille en collaboration avec les autorités internationales. Leur objectif est de vous aider et d’attraper les pirates informatiques. Dans le texte, qui use d’un charabia administratif fort déroutant, comme dans les images (représentant les forces de l’ordre de divers pays en action), tout est fait pour rassurer les visiteurs. Si vous avez été victime de fraude financière, d’une arnaque, d’un vol d’identité ou d’un quelconque autre cybercrime, ces pirates se proposent de vous aider. Ce qui passe tout d’abord par le remplissage d’un formulaire.

Ces faux justiciers veulent juste récupérer les données des victimes de fraude en ligne

Si, par malheur, vous arrivez à cette étape, les escrocs vous contacteront au bout de quelques jours en vous faisant croire qu’ils ont retrouvé les auteurs de l’arnaque dont vous avez été victime. Ils affirmeront que l’argent mal acquis vous sera restitué. Bien évidemment, il faudra s’acquitter des frais de transfert.

Vous l’aurez compris, tout est faux. L’OILCC Unit n’existe pas, et la seule utilité de ce site Internet est de récolter vos données personnelles. Ces dernières valent toujours plus cher, et seront peut-être revendues sur le dark web, ou pire encore, serviront à vous duper, une énième fois, si vous vous étiez rendu sur le site pour obtenir de l’aide.

Source : Zataz