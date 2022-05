Microsoft veut mettre fin aux ransomwares en renforçant ses offres de sécurité

Microsoft vient d'annoncer une nouvelle catégorie de services appelée Microsoft Security Experts, qui entend bien aider les entreprises et organisations à améliorer leur sécurité pour mettre fin aux ransomwares.

Les entreprises pourront bientôt embaucher les employés de Microsoft spécialisés dans la cybersécurité pour les aider à repousser les menaces des pirates informatiques. Pour cela, un nouveau service Microsoft Security Experts a été créé. Contrairement à d’autres offres de sécurité, il combinerait « une technologie formée par des experts avec des services dirigés par des humains ».

Alors que la cybercriminalité est en pleine expansion, une telle offre devrait permettre aux entreprises de faire d’importantes économies et d’améliorer leur sécurité. Selon Microsoft, les ransomwares auraient coûté aux entreprises du monde entier 6 000 milliards de dollars américains l'année dernière, et ce chiffre devrait atteindre 10 600 milliards de dollars en 2025. L’entreprise américaine aurait déjà bloqué plus de 9,6 milliards de menaces de logiciels malveillants et 35,7 milliards de courriels malveillants l'année dernière, mais compte désormais passer à la vitesse supérieure.

Que pourront faire les Microsoft Security Experts au sein des entreprises ?

Ce nouveau service « dirigé par l’homme » aura pour but d’aider les clients à répondre aux objectifs de sécurité, de conformité, d'identité, de confidentialité et de productivité. Une fois recrutés, les experts de sécurités de Microsoft pourront par exemple passer au peigne fin les données de Microsoft Defender, d'Office 365, ou encore des applications sur le Cloud. Microsoft indique que ses experts examineront les résultats et transmettront aux clients des informations et des instructions d'alerte contextuelles.

« Il est de plus en plus difficile pour les entreprises de mettre en place et de maintenir une équipe de sécurité complète, sans parler d'une équipe dotée des compétences toujours plus étendues nécessaires pour répondre à l'éventail des demandes de sécurité actuelles », a déclaré Vasu Jakkal, vice-président de Microsoft.

Les principaux responsables derrière les attaques de ransomware seraient des pirates russes, puisque ceux-ci ont réussi à empocher 74 % des rançons en 2021. La France est également beaucoup touchée par ces logiciels malveillants, mais voit aussi les attaques par hameçonnage augmenter de façon alarmante. En effet, les cyberattaques par hameçonnage ont augmenté de 32 % en 2021 dans notre pays.

