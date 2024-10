Asus TUF gaming 17″ : grosse remise sur le PC gamer équipé d’une RTX 4070 et 32 Go de RAM

L'Asus TUF gaming F17 est un PC portable gamer milieu de gamme avec une très belle configuration. Ce laptop gaming performant est à un très bon prix sur le site officiel d'Asus. La marque propose une réduction de 600 €, avec le jeu Star Wars Outlaws offert.

Alors qu'il s'affiche habituellement au prix de 2 000 €, l'Asus TUF Gaming F17 (F17-TUF707VI-LL081W) est en ce moment à 1399,99 € sur le site officiel d'Asus. La marque propose ici une réduction de 30%, ce qui correspond à une économie de 600 €.

Et comme si cela ne suffisait pas, le constructeur offre en plus le jeu Star Wars Outlaws. Vous recevrez un code de téléchargement du jeu par e-mail dans un délai de 15 à 25 jours après votre achat.

Asus TUF Gaming F17 : 17 pouces, RTX 4070, 32 Go de RAM et plus encore

Ce modèle dispose d'une belle configuration pour ceux qui recherchent un PC portable gaming solide qui restera compétitif sur la durée. On retrouve ici un processeur performant : un Core i7-13620H accompagné d'une carte graphique RTX 4070 qu'on ne présente plus.

Le combo est calibré pour une expérience fluide en 1440p, avec ou sans ray tracing. L'écran de 17 pouces affiche d'ailleurs une définition de 2560 x 1440 px (WQHD) avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 240 Hz. Le processeur est épaulé par une mémoire RAM de 32 Go (2 x 16 Go DDR5). Le stockage SSD PCIE 4.0 est d'une capacité de 1 To.

Pour une configuration similaire dans la gamme ROG, il faut compter plus de 2000 €, voire 3000 €. L'Asus TUF Gaming F17 représente donc un excellent rapport qualité-prix. Il offre un châssis solide, un écran de qualité, des performances de haut vol pour un prix abordable compte tenu de ses caractéristiques.

Notez que ce modèle pourra très bien convenir aux créateurs qui sont aussi des joueurs. En effet, la configuration est assez solide pour ces deux usages.