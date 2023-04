ASUS annonce la ROG Ally, une console portable qui vient chasser sur les terres du Steam Deck

Le 1er avril dernier, ASUS a annoncé la sortie de sa console de jeu portable, la ROG Ally. Saura-t-elle se faire une place aux côtés du Steam Deck ?

ASUS a annoncé le lancement d’une console de jeu portable : la ROG Ally. En préambule, notons que l’entreprise taïwanaise n’a pas encore confirmé la fiche technique de son appareil, toutes les informations qui vont suivre seront donc à prendre au conditionnel.

La compagnie ne dévoile que peu de détails techniques sur son nouveau produit, mais la vidéo publiée sur YouTube nous en donne tout de même un bon aperçu. L’objectif de la ROG Ally est de proposer une expérience de jeu aussi proche que celle vécue sur un ordinateur dédié au gaming. La console portable tourne sous Windows 11. Elle est équipée d’une puce AMD gravée en 4 nm spécialement conçue pour l’occasion.

L’ASUS ROG Ally vient chasser sur les terres du Steam Deck de Valve

Tout comme le Steam Deck, son écran mesure 7 pouces. Voilà leur seul point commun. Car que ce soit au niveau de sa résolution Full HD (1920 x 1080), de la luminosité, annoncée à 500 nits, comme de son taux de rafraîchissement de 120 Hz, ou du temps de réponse de 5 ms, la proposition d’ASUS s’annonce en tous points meilleure que celle de Valve. Bien évidemment, il sera possible de relier la console à une télévision, tout comme la Nintendo Switch et le Steam Deck.

Il sera possible d’utiliser l’ASUS ROG Ally en mode desktop, et de lui adjoindre un GPU externe, la XG Mobile eGPU. Ce dernier sera bien évidemment optionnel, d'autant plus que, selon les représentants d’ASUS, la console dans sa version de base sera deux fois plus puissante que le Steam Deck. Pour refroidir tout ça, la ROG Ally profitera du système Intelligent Cooling, qui malgré ses deux ventilateurs, restera extrêmement silencieux. Comme il se doit, tous les boutons de la console seront configurables, et il sera possible d’acheter des jeux PC sur les principales boutiques, les Steam, Battle.net et autres Epic Games. ASUS n'a pas encore fourni de détail concernant le prix de son appareil.