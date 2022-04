Asus casse le prix de son Vivobook Pro 16X OLED de 400€

Asus vous propose une offre exceptionnelle : l’ordinateur portable Vivobook 16X OLED avec 400€ d’économies ! Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Sorti en février dernier, le Vivobook Pro 16X OLED est exceptionnellement proposé par Asus avec 400€ de réduction ! En vous rendant dès maintenant sur la boutique Asus, vous pouvez en effet vous procurer le nouvel ordinateur portable pour seulement 1399,99€ au lieu de 1799,99€. Une occasion en or à ne manquer sous aucun prétexte tant le Vivobook Pro 16X OLED offre de nombreux avantages.

Le meilleur de la technologie récente dans un PC portable à moins de 1400€

Destinés notamment aux créatifs, le Vivobook Pro 16X OLED propose un écran remarquable de 16 pouces avec une dalle OLED et une résolution 4K UHD avec une colorimétrie de 100% DCI-P3. Très performant, il est équipé d’un processeur mobile AMD Ryzen 9 5900HX, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti avec un support NVIDIA Studio Driver, jusqu’à 32Go de RAM et 1To de stockage SSD PCIe.

Capable d’être utilisé pendant de longues heures sans surchauffer, l’ordinateur portable Asus propose un système de refroidissement à double ventilation avec Asus IceCool Plus. En prime, il vous fait profiter d’une batterie haute capacité de 96Wh et il peut ainsi tenir plus de 5h en utilisation sans être branché. Vous pouvez donc travailler sur votre PC sans compter les heures et sans vous inquiéter.

Son clavier est rétroéclairé et secondé par un pavé numérique et un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton démarrage. Côté design, il offre un alliage de métal au toucher agréable avec un châssis au revêtement effet “tissé” Meteor White. Une première mondiale qui apporte élégance et sobriété. Autre nouveauté pour un PC portable : il bénéficie du premier DialPad sur ordinateur portable. Cette roue de commande virtuelle vous offre ainsi un accès rapide aux commandes les plus sollicitées.

Rapidité, précision d’affichage, contrôles précis et intuitifs, double ventilateur, etc. Le Vivobook Pro 16X OLED répondra à tous vos besoins, que vous soyez créateur de contenus ou que vous cherchiez simplement un ordinateur performant et élégant.

Pour vous procurer le Vivobook Pro 16X OLED en économisant 400€, rendez-vous dès maintenant sur le site d’Asus.