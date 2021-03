Astérix et Obélix Baffez les Tous : les gaulois sont de retour dans un nouveau jeu vidéo

Astérix et Obélix vont avoir le droit à un tout nouveau jeu vidéo. Présenté à l’occasion de l’AG French Direct, il se nomme Baffez les Tous et est développé par le studio français Mr Nutz. Comme vous pouvez le voir, le style graphique se veut très proche de la bande dessinée d’Uderzo et Goscinny.

Il s’agit ici d’un beat them all à l’ancienne, jouable seul ou à deux en local, il nous met évidemment aux commandes des deux célèbres gaulois face à une armée de romains tous plus fragiles les uns que les autres. La première vidéo de gameplay donne en tout cas le ton et est très encourageante. Astérix et Obélix Baffez les Tous sortira en automne prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Il sera bien entendu possible d’y jouer sur PS5 et Xbox Series X.

Out There Oceans of Time, Pharaoh, Wild Dose, des tas de jeux présentés

Astérix et Obélix Baffez les Tous a été présenté à l’occasion de la conférence virtuelle AG French Direct, organisée par nos confères d’Actu Gaming, et cela n’a pas été le seul. Nous avons ainsi pu découvrir Out There Oceans of Time, la suite du célèbre jeu mobile, qui cette fois sortira sur PC. On a aussi pu voir des nouvelles images de jeux déjà dévoilés, comme Wild Rose ou encore Pharaoh, remake du city builder légendaire.

Humankind, le 4X français d’Amplitude Studio, en a également profité pour présenter une nouvelle culture : la France. Pour rappel, il s’agit d’un de nos dix jeux les plus attendus pour l’année 2021. Et vous, allez-vous craquer pour Astérix et Obélix Baffez les Tous ? Avez-vous hâte d’essayer ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

