Assassin’s Creed Mirage : vers une sortie fixée au 30 juin 2023 ? Ce revendeur l’affirme

Avec seulement un trailer à se mettre sous la dent, les informations concernant Assassin's Creed Mirage se font attendre. Toutefois, et grâce aux indiscrétions d'un revendeur polonais, nous avons désormais une date de sortie potentielle : le 30 juin 2023.

Alors que les tensions sont de plus en plus vivaces chez Ubisoft, avec notamment un appel à la grève prononcé par les syndicats des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo ce 27 janvier 2023, on attend toujours des informations supplémentaires concernant Assassin's Creed Mirage.

Pour l'instant, le prochain opus de la saga culte de l'éditeur français est toujours prévu en 2023, mais avec les récents déboires de la compagnie et le report de plusieurs jeux comme Skull and Bones, l'inquiétude est de mise. Faute de prise de parole officielle de l'entreprise, il faudra se contenter des différentes rumeurs et bruits de couloirs à son sujet.

Dernièrement, l'insider réputé Tom Henderson a déclaré sur le site Insider Gaming qu'AC Mirage pourrait débarquer sur nos consoles et PC en août 2023. Or et selon nos confrères du site ComicBook, le revendeur polonais Allegro vient justement de lister le jeu sur son site internet. Selon la fiche produit affichée, le jeu sortirait donc sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC le vendredi 30 juin 2023.

Assassin's Mirage : une revendeur dévoile une autre date de sortie

Par ailleurs, on peut également découvrir une présentation officielle de l'histoire du jeu : “Au IXe siècle de notre ère, Bagdad est à son apogée, menant le monde dans la science, l'art, l'innovation et le commerce. Au milieu de ce paysage urbain en pleine effervescence, un jeune orphelin en conflit d'intérêts avec un passé tragique doit naviguer dans les rues pour survivre“.

“Dans Assassin's Creed Mirage, vous êtes Basim, un voleur de rue rusé aux visions cauchemardesques, à la recherche de réponses et de justice. Après un acte de vengeance mortel, Basim fuit Bagdad et rejoint une ancienne organisation – les Hidden Ones. Au fur et à mesure qu'il apprendra leurs mystérieux rituels et leurs puissants principes, il affinera ses capacités uniques“, peut-on lire.

S'il convient évidemment de prendre cette date avec des pincettes, faute de confirmation officielle, on voit mal pourquoi un revendeur listerait la fiche produit du jeu sur son site à moins d'un lancement imminent des précommandes. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès lors que nous aurons de plus amples informations.