Assassin’s Creed 2021 : nom, date de sortie, scénario, voici les premières informations

Le prochain Assassin’s Creed commence à se dévoiler. De premières informations sont apparues sur 4chan, avant d’atterrir dans le célèbre subreddit dédié aux fuites des jeux vidéo. Parmi elles, on trouve notamment le nom potentiel du titre, ainsi que des révélations sur son histoire et une prévision pour sa date de sortie.

Il n’est pas impossible que vous ayez déjà terminé Assassin’s Creed Valhalla et que vous attendiez avec impatience le prochain opus de la saga. Depuis 2007, date de sortie du premier titre, Ubisoft nous a servi un nouveau jeu chaque année, à l’exception d’Origins qui a imposé un écart de 2 ans avec son prédécesseur. Il est donc très probable que 2021 voit débarquer son propre Assassin’s Creed. De premières informations sont déjà apparues sur la toile.

La source, bien entendu anonyme, a posté sur 4chan ce qu’elle sait du jeu, avant d’être republiée sur Reddit. Il va sans dire que ces informations sont encore au stade de rumeurs et qu’elles sont par conséquent à prendre avec de (grosses) pincettes. Néanmoins, elles donnent un aperçu de ce que pourrait être le prochain titre. Si l’on en croit ces révélations, ce dernier suivrait la lignée tracée par Ubisoft depuis Origins, et reprise dans Valhalla. Petit tour d’horizon.

Que sait-on du prochain Assassin’s Creed ?

Première chose, le leaker affirme qu’il y aura bien un Assassin’s Creed en 2021. Si ce n’est pas vraiment une surprise, il aurait été possible que la pandémie de Covid-19 retarde la production du jeu, comme cela a pu être le cas pour d’autres studios. On ne connaît cependant pas encore la date exacte, mais on peut tabler pour un lancement en fin d’année, en se basant sur le lancement de précédent volet. Après plusieurs titres sortis des bureaux d’Ubisoft Québec et Montréal, ce serait cette fois la branche de Sofia qui serait en charge du développement. Cette dernière s’est notamment occupée du spin-off Assassin’s Creed 3: Liberation.

De nombreuses époques et zones géographiques ont déjà été explorées par la saga. Les fans attendent au tournant chaque nouvelle information sur le sujet, tant elle est au cœur de ce qui fait le grain des jeux. D’après la source, le prochain opus prendrait place durant la Guerre de 100 ans. Le joueur incarnerait un chevalier, prenant part à des sièges de châteaux, des joutes et des combats en arène.

On y rencontrerait également le célèbre alchimiste Nicolas Flamel, ce qui pourrait indiquer un nouvel opus ayant lieu en France, après Unity. Celui-ci devrait vendre des potions et de l’équipement au protagoniste, tout comme Léonard de Vinci dans Assassin’s Creed 2. Pour ce qui est des temps modernes, autre point angulaire de l’univers de la saga, le joueur prendrait le rôle de Basim Ibn Ishaq, antagoniste principal de Valhalla. On assisterait à une lutte désespérée entre les humains et les Isu, cette race humanoïde antérieure plus avancée.

Comment s’appelle le prochain Assassin’s Creed ?

Pour ce qui est du titre, Ubisoft pourrait intituler son jeu « Assassin’s Creed Tournament ». Ce dernier paraît un peu étrange compte tenu des noms de ces prédécesseurs, en plus de donner l’impression d’être un spin-off. Toutefois, il peut tout aussi bien d’un nom de code utilisé par le studio. On se souvient notamment que Valhalla s’est longtemps fait appeler « Ragnarök » au fur et à mesure des fuites dont il a fait l’objet. Il est donc probable que le véritable titre soit dévoilé un peu plus tard dans l’année.

Comme dit précédemment, il est impossible pour le moment de confirmer ces informations. Les Assassin’s Creed sont désormais des habitués des fuites de ce genre, tout comme beaucoup d’autres jeux vidéo à succès, et il est donc parfois difficile de démêler le vrai du faux. Ces leaks à répétition poussent même certains joueurs à croire qu’Ubisoft dévoile lui-même ces informations, afin de s’assurer une grosse attente de la part des fans.

Source : Reddit