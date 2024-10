Après les voitures, Android Automotive s’invite enfin sur les deux roues

Une petite révolution se prépare dans le monde de la moto : KTM, le constructeur autrichien, annonce l'intégration d'Android Automotive dans ses prochains modèles haut de gamme.

Alors qu’Android Automotive était jusqu’à présent réservé aux voitures, le système d’exploitation embarqué de Google arrive enfin dans un premier deux roues signé KTM. Au cœur de cette innovation se trouve une nouvelle unité de contrôle de communication (CCU 3.0), équipée de 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Ce système propulsera un tableau de bord tactile disponible en formats vertical et horizontal. Une expérience numérique inédite aux motards.

L'intégration d'Android Automotive apporte plusieurs avantages majeurs. Contrairement à Android Auto, qui nécessite une connexion au smartphone, cette solution embarquée fonctionne de manière autonome. Une caractéristique particulièrement importante pour la sécurité des motards, qui n'auront plus à gérer les problèmes de connexion en pleine route.

Lire également – Android Automotive améliore la navigation avec Google Maps grâce à ce changement

Android Automotive arrive dans une première moto

Parmi les fonctionnalités phares, on trouve la navigation hors ligne, qui permet de suivre son itinéraire sans dépendre d'une connexion au téléphone. Le système intègre également des points d'intérêt préprogrammés et la planification d'itinéraires A-B. La connectivité est assurée par une eSIM intégrée, le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi.

Cependant, il est à noter que cette version d'Android Automotive diffère de celle qu'on trouve dans les voitures. Comme le souligne l'expert Mishaal Rahman, l'absence de mention “Cars with Google built-in” suggère que les applications Google ne seront pas préinstallées. KTM utilisera la version open source du système d'exploitation.

Les mises à jour du système seront dans un premier temps effectuées chez les concessionnaires KTM, mais le constructeur prévoit d'introduire des mises à jour à distance (OTA) par la suite. Le système se reconnectera automatiquement au smartphone du pilote à chaque démarrage.

Cette innovation répond à un besoin réel des motards, qui jusqu'ici devaient souvent recourir à leur montre connectée ou à des systèmes tiers vulnérables au vol pour la navigation. Que vous soyez livreur ou bien que vous ayez tout simplement besoin d’un système d’exploitation embarqué, cette intégration native d'Android Automotive ouvre la voie à une nouvelle ère de motos connectées.