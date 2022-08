Après le OnePlus 10T, au tour d’OxygenOS 13 de se montrer

OxygenOS 13 vient voler la vedette au OnePlus 10T avec de premières annonces officielles concernant sa disponibilité, son nouveau design et les fonctionnalités qu'embarque l'interface.

OnePlus ne chôme pas en cet été étouffant. Après la présentation du OnePlus 10T, qui sort le 25 août prochain, le constructeur a dévoilé la nouvelle version de sa surcouche : OxygenOS 13.

Le premier smartphone à bénéficier de la mise à jour vers OxygenOS 13 sera le OnePlus 10 Pro. Suivra ensuite le nouveau OnePlus 10T, lancé sous OxygenOS 12, et qui passera à OxygenOS 13 avant la fin de l'année 2022. Les séries OnePlus 9 et OnePlus 8 ainsi que certains modèles de OnePlus Nord suivront plus tard.

OxygenOS 13 s'offre un nouveau design

Avec OxygenOS 13, OnePlus change son interface maison pour passer à un design “aquamorphique”, qui se distingue notamment par une esthétique “lisse et arrondie”. Sur ce point, la marque suit le chemin tracé par Google, qui a justement tenté d'apporter plus de douceur à l'UI d'Android 13, sur lequel se base OxygenOS 13.

OnePlus explique s'être inspiré de la nature pour créer ce nouveau design, proposant une interface simplifiée et espérant fournir une expérience mobile plus relaxante. Dans cette optique, le mode Zen fait bien sûr son retour. Le fabricant met également en avant son option Always-on Display, propulsé par une fonction de personnalisation intelligente pour un affichage dynamique des informations.

OnePlus annonce par ailleurs la dernière mouture de son Hyperboost pour le jeu mobile, avec le choix entre plusieurs modes de performances pour profiter de la meilleure expérience gaming ou économiser sa batterie. Nous avons également un Smart Launcher, qui promet une interface plus intuitive dans laquelle les dossiers s'ajustent dynamiquement. L'intelligente artificielle permet de gérer automatiquement son UI, des widgets aux applications en passant par les notifications.

Avec OxygenOS 13, OnePlus adopte encore mieux Nearby Share, la fonctionnalité de partage de contenus avec les appareils Android et Windows proches. La marque promet des transferts plus rapides et une expérience utilisateur améliorée. Enfin, une fonction de Fast Pair à la sauce OnePlus a été annoncée pour la connexion sans fil du smartphone à des appareils audio. Les différences avec le Fast Pair de Google ne sont cependant pas encore très claires.