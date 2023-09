Le torrent le plus vieux du monde est un film amateur en hommage à Matrix

En 2003, un groupe d’amis cherche un moyen de partager leur film amateur. 20 plus tard, il s’agit désormais du plus vieux torrent du monde. Retour sur l’histoire de Fanimatrix, le torrent qui a aidé à populariser une technologie balbutiante.

Il fut un temps, désormais lointain, où Bittorent n’était pas encore le repaire des pirates et où se servir de sa technologie ne risquait pas de vous emmener en prison. Au début des années 2000, le protocole n’est connu que d’une poignée d’internautes à la recherche d’une méthode efficace pour partager des fichiers, sans avoir à dépenser une fortune dans l’hébergement. Sebastian Kai Frost en fait partie.

Avec un groupe d’amis, ce dernier vient de réaliser en quelques jours à peine un film amateur baptisé The Fanimatrix. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un hommage à Matrix, qui a révolutionné le genre de la science-fiction au cinéma quelques années auparavant. Film amateur oblige, le budget est particulièrement serré pour la petite équipe, qui est parvenue à boucler la réalisation avec seulement 800 dollars.

L’histoire de Fanimatrix, le plus vieux torrent du monde

Mais les cinéastes en herbe font désormais face à un problème de taille : comment diffuser leur œuvre ? En 2003, YouTube n’existe pas encore et héberger le fichier sur un serveur leur coûterait trop cher. C’est alors que Sebastian Kai Frost fait la connaissance de Bittorent.

« Cette solution semblait prometteuse, car plus le fichier était populaire, plus la charge de la bande passante était partagée. Cela semblait être la solution parfaite », explique ce dernier à TorrentFreak. Le 28 septembre 2003, il se lance et crée un torrent pour The Fanimatrix. Presque 20 ans plus, celui-ci est devenu le plus vieux torrent du monde.

Aujourd’hui, et malgré quelques périodes à vide, le fichier est toujours partagé par plus d’une centaine de personnes. De quoi donner envie au groupe d’amis de fêter son 25e anniversaire en réalisant une version remastérisée de leur métrage. « Je ne m’attendais pas à devenir le plus vieux torrent du monde, mais c’est devenu une chose que j’aimerais continuer à faire. Je le maintiendrai donc actif aussi longtemps que je le pourrai physiquement », a déclaré Frost.

