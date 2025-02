Apple Watch Series 9 : la montre connectée s’affiche à un super prix, vite !

C'est une bonne affaire que propose Boulanger sur l'Apple Watch Series 9 en ce moment. La montre connectée est quasiment sous la barre des 300 €. À ce prix-là, elle représente une excellente alternative à la Series 10 qui s'affiche toujours au prix fort.

Alors qu'il fallait compter pas moins de 449 € pour se l'offrir à son lancement, l'Apple Watch Series 9 est aujourd'hui à 300 € sur Rakuten (vendeur Boulanger). C'est une bonne option si vous souhaitez acquérir une Apple Watch, sachant que la Series 10 est disponible au prix conseillé de 449 € (42mm, GPS).

L'Apple Watch Series 9 s'affichait d'ailleurs au même prix à son lancement puisqu'il s'agit de la même variante, mais elle est aujourd'hui 150 € moins cher grâce à la promo en cours. Cette offre porte sur la version GPS, avec un boîtier aluminium 41 mm noir et un bracelet boucle sport noir.

Apple Watch Series 9 : une valeur sûre

Malgré l'arrivée de son successeur, l'Apple Watch Series 9 reste un choix pertinent en 2025. D'abord parce qu'elle est beaucoup moins chère en ce moment, et ensuite parce qu'elle n'a pas grand-chose à envier à la Series 10 malgré les améliorations que celle-ci apporte.

Sa puce S9 est toujours aussi performante et offre une bonne efficacité énergétique. La montre connectée dispose d'un écran OLED lumineux (jusqu'à 2000 nits), offrant une excellente lisibilité même en plein soleil. De plus, cette version introduisait la fonctionnalité “Double Tap”, une nouvelle manière de contrôler la montre plus facilement et d'une seule main.

Pour le reste, ses capteurs et le système WatchOS permettent de profiter des technologies les plus actuelles du marché des montres connectées. On retrouve évidemment le moniteur de fréquence cardiaque, le capteur SpO2, l'ECG, le suivi de sommeil, la détection de chutes et des accidents, sans oublier les différents modes de suivi de l'activité physique.