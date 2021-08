Apple Watch Series 7 : la fonction “Time to Run” vous motivera à courir

L'Apple Watch Series 7 n'est pas encore officielle. Malgré tout, les fuites et rumeurs à son sujet vont bon train. Et justement, selon nos confrères du site Bloomberg, la prochaine montre connectée d'Apple accueillera une fonction inédite baptisée “Time to run”. Cette fonction de rappel, calquée sur le “Time to walk” de l'app Fitness+, motivera les coureurs à pratiquer et performer.

Alors que la présence d'un capteur de glucose sur l'Apple Watch Series 7 était attendue, il n'en sera finalement rien comme nous l'apprenaient nos confrères du site Bloomberg en juin 2021. Et justement, le média a encore quelques révélations à partager sur la prochaine montre connectée d'Apple. D'après Mark Gurman, analyste réputé chez Bloomberg, l'Apple Watch Series 7 accueillera une nouvelle fonctionnalité de rappel.

Baptisée “Time to Run”, elle serait calquée sur la fonction “Time To Walk” inaugurée en janvier 2021 sur l'application Apple Fitness+. Pour rappel, il s'agit de podcasts censés encourager les utilisateurs à marcher plus souvent. Chaque épisode est doublé par une personnalité, qui partage une histoire, une expérience, le tout sous fond de musiques d'ambiance. On retrouvait par exemple la légende de la country Dolly Parton, le joueur de NBA Draymond Green, le musicien Shawn Mendes ou encore Uzo Aduba, actrice récompensée d'un Emmy Eward pour sa performance dans la série Orange is The New Black.

À lire également : L’Apple Watch a dominé le marché des smartwatch en fin d’année 2020

L'Apple Watch Series 7 veut motiver les joggeurs

Vous l'aurez compris, “Time to Run” reprendra le même principe et serait accessible elle-aussi depuis l'appli Apple Fitness+. Toujours selon Mark Gurman, une autre fonctionnalité appelée “Méditations audio” serait également de la partie. Comme son nom semble l'indiquait, il devrait s'agir ici encore de podcasts à même de vous aider dans vos séances de méditation, de détente et de relaxation. À l'instar de Time To Walk, Apple devrait proposer régulièrement de nouveaux contenus pour garnir la bibliothèque d'épisodes dédiés à “Time to Run” et “Méditations Audio”.

Pour rappel, le leaker reputé Jon Prosser a obtenu récemment des photos volées de l'Apple Watch Series 7. L'occasion de découvrir le design remaniée de la montre connectée, qui arbore cette fois-ci des tranches plates en lieu et place des bords incurvés. Selon ses dires, Apple se serait directement inspiré du design des iPhone 12, avec ce cadre en métal et ses tranches plates.

Source : Bloomberg