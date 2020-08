L’Apple Watch Series 6 aura une plus grosse batterie que la Series 5

La batterie de l’Apple Watch Series 6 se montre sur le site d’un organisme de certification sud-Coréen. Elle est quasiment identique comparativement à celle de l’Apple Watch Series 5, mais affiche une meilleure capacité.

Apple vient d’obtenir une nouvelle certification en Corée du Sud. Elle concerne une batterie dont la taille, la capacité et la référence laissent très peu de doute sur le fait qu’elle est destinée à l’Apple Watch Series 6. Elle est identifiée sous le nom de code A2327 et est répertoriée dans la catégorie « fitness ». Sa capacité de 303,8 mAh représente une petite amélioration comparativement à l’Apple Watch Series 5 et sa batterie de 296 mAh. Celle-ci, était référencée A2181.

Apple Watch Series 6 : une meilleure autonomie en vue

Sur le papier, la batterie ne gagnerait que 2,6% de puissance comparativement à son prédécesseur. Pour autant, la montre connectée offrirait une meilleure autonomie grâce à une efficacité énergétique améliorée. La nouvelle puce qui équipera l’Apple Watch Series 6 devrait en effet consommer moins d’énergie. Il ne faudrait toutefois pas s’attendre à un bond significatif comparativement à l’Apple Watch série 5 qui offre pour rappel une autonomie de 18 heures.

La taille légèrement plus grande de la nouvelle batterie serait facilitée par le retrait du composant dédié à Force Touch dont le support sera abandonné avec l’arrivée de WatchOS 7. Apple ferait ainsi l’impasse sur les options accessibles auparavant via un appui fort sur l’écran de l’Apple Watch. La firme avait adopté une approche similaire avec l’iPhone 11 dont l’écran n’intègre plus de composant 3D Touch, remplacé par la technologie Haptic Touch.

L’Apple Watch Series 6 sera comme d’habitude présentée à côté des nouveaux iPhone lors de la prochaine Keynote de septembre. La montre connectée n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. On s’attend toutefois à quelques améliorations de routine : de meilleures performances, une meilleure résistance à l’eau et une transmission sans fil améliorée. Pour ce qui est des fonctionnalités, différentes sources se rejoignent sur le fait que l’Apple Watch Series 6 pourra mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Elle permettra par ricochet d’anticiper les crises de panique sur la base de ces données combinées avec celles du rythme cardiaque.

Source : MacRumors